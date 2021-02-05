國安教育｜楊潤雄：新通識科有國教元素正常　科目名稱未定案

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-05 14:40

教育局昨（4日）向全港學校發通告，公布國家安全教育課程框架，中小學涉及八大範疇。教育局局長楊潤雄今早（5日）出席電台節目時表示，初小需認識港區國安法相關罪名，並非要求詳細學習控罪的內容，而學校有責任讓學生了解「國家安全」。 教育局局長楊潤雄出席立法會會議後表示，從小學開始建立國家安全概念可培養學生自覺負起維護國家安全的責任，讓他們認識國民身份及國家範圍等。 談及通識科改革課程框架，楊潤雄表示新科目有國民教育元素絕對正常，因為認識國家發展、香港憲制地位、培養國民身份認同，一直是中小學課程的宗旨。至於新科目是否叫「國民教育科」，楊潤雄僅說目前正諮詢社會意見，現時未有定案。

校內不容政治宣傳活動 與言論自由無關

對於通識科刪走香港法治、政治等內容，楊潤雄回應說，新科目由舊通識科演變，部分內容需要刪減，強調目前課程框架完整清晰展示香港、國家和世界三個範圍內容。

國民教育初中課程框架中提及，13個國安領域排首位是政治安全，被問到會否教導學生保障中國共產黨的政治安全，而當局禁止學生在校內宣揚政治訊息，兩者是否存在矛盾，楊潤雄回應指，課程內容由課程發展議會與考評局制訂，目前正向各學校作問卷調查。他又強調，校內不容許政治宣傳活動，但教學並非政治宣傳活動，而是教授總體國家安全概念的重要一環，兩者並無衝突。

至於當局的新指引要求中，表明若遇到有學生罷課要立即勸止，是否變相限制言論自由，楊潤雄說，校內政治宣傳活動對學生學習沒有好處，強調與言論自由無關，加上言論自由並非沒有限制，需要合乎法例和社會規範，認為有關指引只是根據法例要求辦事，看不到有規限言論自由，他相信學校將有經驗處理事件。