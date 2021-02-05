地盤頻爆疫　承建商俊和、金門自行要求工友　開工須陰性證明

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-05 11:49

新冠肺炎疫情持續，本港出現多個地盤爆疫，病毒更傳至社區。早前有專家曾提議，為全部地盤工檢測。翻查資料，早前針對地盤工的檢測安排，不少屬於自願性質。《香港01》向本港多間承建商查詢，發現已有個別承建商為到地盤開工的工人加入新要求，要求進入地盤前，須持陰性檢測結果證明。 有業界指，強制地盤工檢測並無問題，但關鍵是陰性結果的有效期，「太長又無意思，太短又好難做到。」他解釋，若每隔一段短時間，就要定期再做檢測，工人可能需要在上班時間做檢測，甚至可能有人「嫌麻煩」。若檢測費用全由承建商承擔，政府不津貼，費用不菲，對承建商亦有壓力。

1月3日，將藍隧道（將軍澳藍田隧道）地盤共有11人確診或初步確診。圖為調景嶺出入口。（李澤彤攝）

自新冠肺炎疫情爆發以來，本港有多個爆疫地盤，當中有不少涉及10宗個案或以上的大型爆發群組，例如文錦渡缸瓦甫地盤、日出康城地盤、啟德地盤、將軍澳藍田隧道（將藍隧道）地盤、中九龍幹線、機場三跑工程地盤等，其中將藍隧道地盤群組，更一度出現二次爆發。

地盤工人檢測主要是自願性質

翻查資料，早前推出針對地盤工人的病毒檢測，全屬自願性質，包括建造業議會聯同香港建造商會展開的「建造業關愛工地防疫檢測服務計劃」，以及政府為全港所有建造業工地人員提供的一次免費檢測。

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有承建商要求工人必須持陰性檢測報告

《香港01》曾向本港數間主要承建商查詢，了解他們會否要求工友進入工地前，必須進行檢測。金門建築回覆指，他們將會要求所有新入職工友，在進入地盤前，呈交檢測報告。

而俊和建築控股有限公司行政總裁李家粦接受訪問時亦表示，若地盤出現確診個案而要停工14天，不單影響工程進度，地盤的開支亦不會因此停止，屆時對公司造成更沉重壓力，故不能「因小失大」。他指，由本周一起，俊和已強制工友進入地盤前，都要持有一個月內的陰性檢測結果證明，他最近亦有聽到其他公司實施相關措施。

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業界：強檢無問題 但要視乎有效期

不過，李家粦亦指出，若當局強制地盤工友檢測，估計並無問題，承建商亦會積極要求員工執行，但就關注陰性檢測結果的有效期。他解釋，若工友每隔一段短時間，就要做一次定期檢測，工友可能要在上班時間做檢測，對於收取時薪或日薪的地盤工友而言，變相令其收入減少，甚至可能會有人「嫌麻煩」。

李又擔心，若由承建商承擔全部地盤工的檢測費，而政府不提供津貼，涉及費用不菲，對建築商有壓力。他強調，要審慎考慮報告的有效期，「太長又無意思，太短又好難做到。」