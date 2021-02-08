長樂大廈解封1初確　長生店一條街　棺材舖早4小時收通知移走車輛

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-08 12:06

政府昨晚（7日）將旺角海富苑海裕閣、鰂魚涌英皇道惠利大廈和紅磡必嘉街長樂大廈」劃為「受限區域」，區內人士須強制檢測。其中長樂大廈今早（8日）6時30分完成行動，約370人檢測，發現1宗初步確診個案。 有居民擔心有患者在封區期間沒有返回處所，之後可能要再封區，變相成效不大。大廈地下和附近有多間殯儀長生店，有員工表示事前收到消息封區，提早準備移走車輛，封區一晚對他們的壽儀服務不太影響。

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紅磡長樂大廈早前被納入強制檢測，一名6歲女童沒有檢測，其後確診。當局行動檢測了約370人，發現1宗初步確診個案，派員到訪178戶，當中25戶沒有應門。

居民黃小姐認為，安全起見封區檢測較好，她昨天放假，下午約12時已到檢測中心做病毒檢測，約6時獲得結果。晚上封區後再落樓取手帶。大廈先後有多宗確診個案，她上月底曾檢測，表示有少許擔心，會做好個人衛生。她指，有居民或不在家，封區後才回來處所，行動未能找出患者，成效不大，擔心要再次封區。

居民石女士最近檢測共4次，她指封區沒有為她帶來不便，認為市民為了保障自己和他人健康，應該檢測。

長樂大廈地下的一間殯儀運屍公司員工陳太表示，3至4天前聽聞會封區，昨晚8時起的行動對其服務影響不大，因為店舖營業時間是上午9時至下午5時，避開封區時間。她指，業界並不多在早上7時進行儀式，估計對殯儀館影響或有限。

必嘉街的一間殯儀長生店的員工鄧小姐表示，昨天下午約4、5時從商會得知封區的消息，附近店舖被告知要預留行車路予當局，故先移走車輛。她認為有少許不方便，他們要走遠些取車，靈車的停泊地點亦有限。

必嘉街的一間殯儀長生店的員工鄧小姐表示，晚上封區對壽儀服務影響微，惟擔心圍封幾日，則難以安排土葬等儀式。（張浩維攝）

她表示晚上封區對壽儀服務影響微，惟擔心好像佐敦首次封區般要圍封幾日，則難以安排土葬等儀式，牽涉出殯的車輛出入也會受影響。

對於封區強制檢測，她說疫情當前沒有辦法，認為市民有自覺性配合防疫，她早前有接受檢測。

長樂大廈於10時許解封，有警員移走鐵馬和有清潔工人洗街。

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