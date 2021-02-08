10間院舍長者率先接種疫苗　安老服務協會︰家屬期望打完恢復探訪

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-08 10:08

港府即將開展新冠疫苗接種計劃，預計首批德國BioNTech／復星疫苗於2月尾抵港，3月開始注射。政府會為安老院舍群組優先接種疫苗，據悉首輪會挑選10間院舍，為長者注射疫苗。 安老服務協會主席陳志育，政府首輪將挑選規模較大的院舍優先接種疫苗，指當局已安排外展醫護人員先到院舍，視察長者身體情況。但他亦指，長者家屬較偏向滅活疫苗，不過「大家都期望打完可以恢復如探訪，希望完成接種之後可以安排。」

陳志育指，當局已安排外展醫護人員先到院舍視察，以了解長者的身體情況。（資料圖片）

陳志育透露，政府將為規模較大的院舍，即平均入住人數100人以上的院舍，計劃第一批接種。但他估計，接種前亦須了解長者及其家人的意願，最後一間院舍可能僅得數十人接種。而政府已準備出信至院舍，屆時收到通知書後，將致電查詢家人意願。

陳亦指，當局已安排外展醫護人員先到院舍視察，以了解長者的身體情況，如身體的健康不佳的長者，則未必可首批接種疫苗。而經院舍職員向家屬講解後，他們較偏向滅活疫苗，即科興疫苗，認為其副作用較少，會較為安心。

▼科興疫苗製造過程▼

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陳續指，雖然首批到港的疫苗為BioNTech疫苗，但政府專家已同意在家使用，相信沒有問題。他又指，因疫情已持續一年，長者不得外出，家屬亦不能探望，「大家都期望打完可以恢復如探訪，希望完成接種之後可以安排。」

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼