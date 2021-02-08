中環街市10年營運合約批予華懋集團　今年第三季開始首階段營運

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-08 17:35

市建局在2017年10月從政府接手中環街市，展開保育及活化工程。市建局今日（8日）公布，華懋集團旗下的貴益有限公司獲批中環街市活化項目的營運合約，為期十年。項目將在今年第三季開始首階段營運。

華懋集團旗下的貴益有限公司獲批中環街市活化項目的營運合約。（市建局圖片）

市建局指，去年 9 月初就委聘營運機構展開招標程序，當時收到3份營運計劃書，經審視及評分後，最終認為貴益有限公司的計劃方案，最能切合營運主題元素和其餘招標要求。

市建局解釋，三項營運主顯包括「親」、「動」及「融」，市建局除了希望能融合項目的保育元素外，亦希望善用項目空間，籌備社區活動，並提供價格合理和多元化的餐飲、零售和文化設施。

由市建局支付公共空間的保養費

市建局指，將向營運機構支付公共空間的物業設施管理和保養支出，包括約1,000平方米的公共空間、連接中區至半山自動扶梯的24小時行人通道及公共洗手間，以避免將管理公共設施的支出，轉嫁予租戶和消費者。

市建局指，與貴益有限公司簽訂營運協議後，將共同成立管理委員會，就業務計劃釐定執行細節，並監管營運機構及租戶的表現及營運成效。

2009年的《施政報告》中宣布，前中環街市大樓交予市建局，以進行保育活化工作。（資料圖片/江智騫攝）

前特首曾蔭權在2009年《施政報告》中宣布，將前中環街市大樓交予市建局，並進行保育活化工作。首階段工程在去年第四季完成，行政長官會同行政會議批准前中環街市用地，以私人協約方式批予市建局，為期21年。