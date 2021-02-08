筲箕灣官立中學兩學生確診　住惠利大廈同座向　130名學生須檢疫

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-08 22:26

本港疫情又回升，今日（8日）新增32宗個案，28宗為本地個案，當中6人源頭不明。鰂魚涌惠利大廈封區後有3名初步陽性患者，其中兩人跟早前確診個案同座向，新感染個案跟舊個案同為筲箕灣官立中學中六學生，他們不太熟絡，但2月初一同在禮堂考試，由於已有兩宗確診個案，衞生防護中心會將當時在場的130名中六生、5名老師及清潔工列為密切接觸者，而他們的密切接觸者及全體師生都要強制檢測。

▼2月7日封區檢測：鰂魚涌惠利大廈▼

32宗個案有12男及20女，年齡介乎8個月至83歲，另有20多宗初步確診。確診個案中，4人為輸入個案，餘下28宗都是本地個案，當中6人感染源頭不明。鰂魚涌惠利大廈昨晚被圍封後，發現3名初步陽性患者，其中兩人跟早前患者住所同方向，均為04號單位，港大微生物學系講座教授袁國勇及防護中心職員已前往調查。

惠利大廈其中一名初步陽性患者跟早前同廈18歲男病人（編號：10608）同樣住04單位，亦同為筲箕灣官立中學中六學生。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，他們有無流行病學關係，未能排除大廈垂直傳播及在學校感染機會。

▼2月8日封區檢測：袁國勇到惠利大廈視察▼

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張竹君：謹慎處理 130名學生送檢疫

不過張竹君提到，兩人互相認識但並不熟絡，雖然他們1月底至2月4日都有在學校禮堂考試，但無直接接觸，考試時座位距離亦不近，兩人分別在2月2日及3日出現頭痛及喉嚨痛病徵，即傳染期始於1月31日。

張竹君稱，同場有兩人確診會當爆發處理，在場人士可能會共用洗手間等設施，所以會「謹慎處理」，將130名在場學生、5名老師及清潔工人列為密切接觸者送往檢疫中心，而這批受檢疫人士的密切接觸者、其他年級約700學生及全部老師及職員，全部都要強制檢測。張竹君指，教育局會審視全港學校復課安排。

筲箕灣官立中學兩名中六生確診，同場應試的130名學生、5名老師及其他職員都要檢疫。（家校會網站圖片）

教育局指，該兩名學生2月2日至4日期間回校參加中六級模擬考試，由於他們在傳染期均有回校，為安全起見及切斷有可能發生的傳播鏈，所有於2月1日至2月4日期間曾於學校禮堂參與中六級模擬考試的學生及監考教職員會被送到檢疫中心檢疫14天；向學校發出強制檢測令，要求所有於過去14天曾身處學校超過兩小時的師生均接受檢測。

據當局了解，考試期間學校有依循教育局發出的《學校健康指引》及衞生防護中心的《預防2019冠狀病毒病給學校的健康指引》，執行各項衞生防疫措施，包括學生進入學校時即量度體溫、提供酒精搓手液讓學生清潔雙手、師生必須佩帶口罩、讓學生保持適當社交距離等。於收到第一名中六學生初步確診的通知後，學校由2月5日起已暫停開放並消毒和清潔。

學校已啟動危機處理小組，跟進事件及處理各項要務，包括與接受強制隔離的學生及其家長保持密切聯絡，提供適切的心理輔導及學習支援。學校亦已向全校家長發出通告，交代事件及通知家長可尋求校方協助，支援受影響學師生。教育局會與學校保持聯絡，提供所需支援。