政府或強制食客使用安心出行　薛永恒：積極考慮　除罩食飯風險高

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-08 19:12

本港新型肺炎疫情持續，港府早前推出「安心出行」應用程式，至今約52萬人下載。創新及科技局局長薛永恒今（8日）在立法會資訊科技及廣播事務委員會表示，會「積極考慮」，市民在進入食肆前，要先掃描程式二維碼。

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政府在去年11月推出感染風險通知應用程式「安心出行」，一直有不少建制議員認為使用量不足。商界立法會議員廖長江在會上詢問程式最新使用統計，又問及政府方面會有提供哪些誘因吸引市民使用。薛永恒回覆指，程式至今有52萬人下載，並且有6.9萬個場所張貼二維碼。

薛永恒說，正「積極考慮」要市民在進入食肆前，要先掃描「安心出行」二維碼。（網上截圖）

廖長江續問，若要更多市民使用，要有合理的強制要求或誘因，政府有哪些相關安排。

薛永恒：「積極考慮」要市民在進入食肆前先掃描「安心出行」

薛永恒回覆，協助市民使用「安心出行」記錄自己的行蹤，對防疫抗疫「至關重要」，指除了在宣傳和推廣以外，現時已規定食肆等場所，必須張貼二維碼，並且已鼓勵進入政府部門人士掃描。他提到，現時正「積極考慮」要市民在進入食肆前，要先掃描「安心出行」二維碼。他說，食肆等要除口罩進食的地方，有較高風險。

政府規定由2月4日起，所有進入添馬政府總部的人士，須使用「安心出行」掃描二維碼。（張浩維攝）

政府在上週四起，「強烈鼓勵」所有進入政府總部的公務員及公眾人士，均先掃描「安心出行」二維碼，翌日「安心出行」下載數字增加約1萬至49萬次，而最新下載數字是52萬次。