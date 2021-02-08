龍富路、皇珠路及海榮路將擴闊路面、增行車線　料2031年前完成

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-08 19:27

屯赤隧道去年底正式通車，在欠缺屯門西繞道下，當時政府已預料鄰近交通會更擠塞。早前已有消息指，政府擬修改原有計劃，改為於2036年或之前完成新的屯門繞道工程；並會在新繞道落成前，改善龍富路、皇珠路及海榮路的交通。根據政府向區議會提交的文件，上述三路均會擴闊，並會有新的行車線，從而改善交通。

▼屯赤隧道12月27日通車情況▼

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屯赤隧道通車後，與其連接的龍富路、皇珠路及海榮路不時出現擠塞。運輸署及路政署向屯門區議會提交文件，指由於屯門繞道將較原定的屯門西繞道更遲完成，故會先改善上述3路。

文件透露，龍富路改善程將擴闊現時龍富路的高架路段，並為南北方向的行車線，建造額外兩條單線行車道，使車輛可從龍富路的新增行車線，直接往來青雲路，避免行駛有較多交通燈的龍門路路段。

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至於皇珠路及海榮路改善工程工程，前者會擴闊屯門公路（市中心段）南行線至皇珠路西行線的連接路；後者則在屯門公路（三聖段）北行線，興建新的行車道，連接海榮路的西行線。文件指，改善工程除了可增加屯門公路（市中心段)南行線至皇珠路西行線的連接路的容車量，亦可善用海榮路，以分流部分皇珠路西行線的車輛，從而改善皇珠路西行及其連接路的交通情況。當局預料，三項工程將於2031年或之前完成。

屯門繞道方面，與之前消息透露的方案相同，長約8公里，即以隧道形式連接屯門第40區及屯赤隧道至位於現有藍地石礦場旁的藍地東交匯處，途經屯門南部及大欖郊野公園鄰近地區，再接上元朗公路及港深西部公路。當局預料，繞道將於2036年以之前完成。