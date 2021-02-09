東鐵線9卡車啟用連日有故障　大埔區會主席憂仍有嚴重問題

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-09 09:42

港鐵東鐵線剛於上周六（6日）改用新信號系統，並陸續使用韓製新9卡列車。昨日（８日）為新信號系統運作第3日，亦是首個工作天，不過系統再次出現問題，約中午12時，一列新列車需慢速由九龍塘駛去沙田站，致服務因而受阻，紅磡至上水的行車時間額外增10至15分鐘。 大埔區議會主席關永業表示，新列車在非繁忙時間，車廂依然顯得擠迫，對新信號系統出現問題，亦不感驚訝，「之後會唔會有更嚴重嘅問題？恐怕會有咁嘅情況。」而身兼立法會鐵路事宜小組委員會主席的民建聯立法會議員陳恒鑌則表示，相信沙中線未完全通車前，東鐵擠迫情況會持續，建議港鐵或可加快應變時間。

▼新韓製9卡列車與原有日本製「千九」列車▼

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關永業表示，雖然東鐵線新列車的座位減少，沒有橫排座位，圖增加列車企位。但他於上周六及昨日於大埔墟港鐵站觀察時，發現新列車的車廂情況，在非繁忙時間顯得較擠迫，而原有12卡列車則明顯較疏落，「我哋當時喺9卡車嘅第一卡上車，準備上車嗰陣都唔敢入，因為我哋都有成10幾人，見到架車都企滿人，肯定因載客量低咗，擠迫咗。」

關續指，有大埔區居民向他反映，為何港鐵換新車後，反而運作比以前更不順暢。同時，居民為了避開人流，習慣走到月台最遠的車頭、車尾位置等車。惟轉換9卡列車後，南行方向的1至3卡列車位置，亦因車廂擠迫難上車，居民或需重新適應。

▼9卡列車通車情況▼

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關永業相信，居民會適應上車問題，但新列車載客量不足仍惹關注。他指，曾去信詢問港鐵如何彌補載客量，港鐵回覆指只要屯馬線二期通車後就能分流。但他認為，屯馬線不能彌補早上南下班次，因減卡損失的載客量，「到時大埔乘客要承受呢個問題，我係好悲觀好擔心。」

關亦指，新信號系統於去年測試時曾出現問題，在即將投入運作之際，港鐵才延期至近日轉用新系統。他認為，港鐵聲稱已測試幾千次列車運作，只是「數字遊戲」，因港鐵並無開誠布公，「新訊號有問題一啲都唔出奇，之後會唔會有更嚴重嘅問題？恐怕會有咁嘅情況。」

陳恒鑌則表示，12卡列車將於18個月逐步淘汰，相信沙中線未完全通車前，擠迫情況會持續。即使新列車的空間較闊落，繁忙時間部分乘客或不能上車。但他指，港鐵已承諾加密班次，屆時繁忙時間會調動12卡列車應付。

至於新信號系統問題，陳恒鑌認為，新車落地後需時適應，建議港鐵應調查是否列車個別機件出現問題。他亦指，港鐵之前曾測試列車約6,000次，聲稱試車距離可圍繞地鐵一周半，認為仍出現問題確實不理想。但他又指，「試咗幾千次出問題都微乎其微，所以有時真係撞啱。」

陳亦指，新舊信號系統並存於本港屬少見，因此是新挑戰。而港鐵亦設有慢速模式確保安全，認為值得肯定，但建議港鐵或可加快應變時間，「今次半個鐘，會唔會下次可以應對得更快呢？」