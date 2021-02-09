馮永業收取陳婉玉51萬元未申報　求推翻行為失當罪敗訴

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-09 11:53

時任經濟發展及勞工局副秘書長馮永業，亦即女高官馮程淑的丈夫，被指在任處理審批航權時，收取航空公司高層，即賭王何鴻燊姨仔陳婉玉的51萬元，且未有作出申報。馮早前被裁定公職人員行為失當罪成，被判入獄9個月。案件原審時爆出馮與陳的私人關係，但馮堅稱當時不知陳的身份，早前就定罪提出上訴，上訴庭今(9日)裁定原審處理穩當，駁回馮的上訴。

上訴人馮永業，原被控公職人員接受利益罪，和公職人員行為失當罪。他被裁定接受利益罪不成立，但行為失當罪成，被判入獄9個月，已服刑完畢。

代表馮永業的資深大律師謝華淵早前陳詞，指終審法院在前特首曾蔭權一案訂立新法律原則，若同時控告公職人員接受利益和行為失當兩罪，但未能證明被告涉貪，控方需就行為失當罪，指出該罪中不涉賄賂的定罪基礎。而控方在原審時，未有這樣做。

馮上訴堅稱相識時不知陳身份

對於原審法官裁定，馮不可能不知道陳婉玉在涉案港聯公司的身份。謝華淵卻指原審法官的裁定屬錯誤，指何鴻燊的外甥謝天賜在午餐飯局中介紹陳婉玉給馮認識時，只透露陳是會計，連她所屬的公司都未有提及。

代表律政司的資深大律師黃佩琪回應指，終審法院在前特首曾蔭權一案未有訂位新法律原則，又指即使如馮永業所指，在2005年5月才知陳婉玉身份，但他仍繼續處理港聯申請。

堅持說法是自欺欺人

上訴庭法官又指，馮聲稱不知陳婉玉確實身份的說法，亦有悖常理，是任何合理及正常的人都不可能接納。而馮聲稱在2005年5月才首次知陳和港聯的關係根本是自欺欺人的說法，不具任何說服力。

上訴庭法官亦不同意終院就曾蔭權案所定原則適用於本案，並指曾案因為原審法官，就「蓄意」和「嚴重」這要素未有給陪審團足夠指引，與本案要處理的議題沒有影響，認為馮憑引這說法只為轉移注意力。

案件編號：CACC295/2019

馮永業與陳婉玉的關係，及案件經過。（詳看下圖）