城大實測兩蚊電費煮兩餸一湯　電磁爐較明火慳一半錢　碳排放更少

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-02-10 00:00

農曆新年將至，惟社交距離措施仍未放寬，不少市民無選擇下，只能安在家中煮團年飯。中電去年委託大學，測試以不同爐具烹調兩餸一湯的能源消耗，發現使用電磁爐只需兩元的能源費，較明火煮食節省近一半；二氧化碳排放量，也減少近一成半。

中電去年8月委託香港城市大學能源及環境學院，分別以電磁爐及明火煮食方式，烹調兩餸一湯，即菜心炒牛肉、煎豬扒及青紅蘿蔔粟米豬骨湯，測試兩類爐具的能源消耗量。測試時採用同樣的煮食時間，結果顯示電能煮食耗用的能源費大約只需2元，而明火煮食則需3.8元。對比兩者二氧化碳排放量，電能煮食排放為0.83千克，而明火煮食則排放0.97千克，相差14%。

負責測試的城大能源及環境學院教授梁國熙表示，根據機電署去年發表《香港能源最終用途數據》，煮食佔家居能源使用量近三成。他指，電磁爐直接加熱鑊底及煲底，煮食過程熱力不會在空氣中流失，有助節省烹調時間及能源。

儀器顯示，高熱力主要集中在正在煮食的容器，附近環境未見明顯增溫。（勞敏儀攝）

有食肆自開業起，採用電能煮食，並即場示範煮茄汁蝦碌、瑤柱豆苗及小柱浸蘿蔔湯，需時22.5分鐘。據現場儀器顯示用電量，兩餸一湯能源費僅約6毫。食肆行政總廚何兆安認為，不會因使用電能而失去「鑊氣」，靠近「爐頭」也不會熱得大汗淋漓，電磁爐也較容易清潔。

中電住宅客戶服務總監林浩文表示，市民傳統習慣用明火煮食，10多年前才陸續開始多港人接受使用電磁爐，認為明火煮食能源費稍貴，小數怕長計，轉用電磁爐對職安健也較有保障，相信會有更多住宅及食肆轉用。