筲箕灣官中130學生須隔離　林緯遜指若做足防疫　算嚴厲咗少少

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-09 11:56

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日（8日）指，惠利大廈18歲首先發病的男患者，就讀筲箕灣官立中學。由於傳染期曾返校考試，故曾在同一個試場，一同考試的130名學生，全部列為密切接觸者，要送去檢疫中心隔離。 香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜指，若試場座位分隔較遠，防疫措施亦做足，「如果大家做得好，可能（全部隔離）就嚴厲咗少少。」他亦指，天井傳出垃圾臭味，反映大廈的通風不佳，病毒有機會隨著氣流飄至其他單位。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜（資料圖片）

林緯遜表示，筲官130名學生是否應全列為密切接觸者，應視乎試場情況，包括通風系統、座位編排，或有否共用設施如洗手間而決定。他指，倘若全部師生戴上口罩，相信風險不大，並認為若試場座位分隔較遠，防疫措施亦做足，除非存在流行病學上感到憂慮的地方，否則全體檢疫算是嚴謹。

至於其他年級學生應否接受強制檢測，林緯遜指，第四波疫情爆發的季節，其溫度及濕度較低，有利病毒傳播及存活。他認為，要視乎學校有沒有環境因素影響其他年級，否則純粹只需擔心有否間接或飛沫傳播，「如果大家做得好，可能就嚴厲咗少少。」

林亦認同，確診者密切接觸者的密切接觸者，亦須接受檢測。他解釋，雖然成效較低，但強制檢測相比隔離檢疫，帶來較少不便，相對成本亦較低，認為不失為策略。

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主持人問到天井垃圾臭味與病毒傳播的關係，林緯遜解釋，垃圾傳出較臭味是正常，但間接反映大廈的通風情況。若垃圾臭味「焗住晒」，意味通風不佳，當病毒於喉管霧化後存活時間更長，有機會隨著氣流飄至其他單位。

林亦指，開抽氣扇會形成負壓，「抽氣有氣入，就要有氣出」。倘若家中的門窗關閉後，空氣則會從鬼祟的位置，例如沿著喉管進入室內。因此他建議市民，開抽氣扇後須留有空氣進出的空間，例如有鮮風流通的客廳門窗，但他不建議打開洗手間及廚房的門窗。

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