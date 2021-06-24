消息：鄧炳強任保安局局長、蕭澤頤接一哥　李家超升任政務司司長

撰文： 孔繁栩 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-06-24 23:22

《香港01》接獲消息指，警務處處長鄧炳強將提早退休，升任保安局局長，是回歸後首位「一哥」在任期未滿之際轉仕途，另「七一」前亦會更換政務司司長。警隊核心管理層亦隨即「大換位」，由副處長（行動）蕭澤頤接任警務處處長。 消息亦透露，原保安局局長李家超，會升任政務司司長一職，而現司長張建宗則會開始退休生活。

鄧炳強轉跑道任保安局局長 回歸後首位未做滿任期一哥

《香港01》早前已報道，警務處處長鄧炳強會更上一層樓，料明年將提早退休，接任問責官員職務，而保安局局長「呼聲最高」。此外，《香港01》今日亦率先引述消息，指政務司司長一職，會於「七一」前換人，官場流傳政制及內地事務局長曾國衞、公務員事務局局長聶德權呼聲較高。

無綫新聞晚上引述消息指，政府明日會公布鄧炳強出任保安局局長一職，而副處長蕭澤頤則會接替警務處處長一職。

《香港01》晚上再接獲消息，指李家超會升任為政務司司長，而張建宗則會退下來，開始退休生活。

鄧炳強今年2月初於警隊內部舉行「與處長對話」視像大會時，被同袍問及是否「仕途更上一層樓」，鄧炳強當時強調，「做到我任期最後一日」。惟他提前執掌保安局局長的消息，至近月甚囂塵上。

鄧炳強曾於反修例示威「帶隊」

鄧炳強於2019年11月接任警務處處長，在反修例風波期間，警方展開「踏浪者行動」，鄧炳強曾多次「落地」與前線溝通「打強心針」，包括向前線表明不需要再尋求總部即可決定使用武力，又承諾會引入更多非致命武器等。

鄧炳強亦曾親身落場，如在11月2日在港島的警民衝突中，鄧炳強穿上CID背心並配備裝備上陣金鐘警察總部一帶，消息指，他當日帶領防線由金鐘推進至上環。鄧炳強多次督師，包括於11月17日，鄧炳強出巡理大附近視察後，定調不會攻入校園，但下令阻「核心示威者」走出尖沙咀。

鄧炳強作風強硬，有別歷任「一哥」，多次與泛民「唇槍舌劍」，並在拘捕行動後評論，如去年10月被九龍城區議會拒絕列席會議後，臨時召開記者會，斥議會變「低級、自說自話、充滿偽善和謊言的政治樣板戲」。鄧炳強在任期間，首次表明警隊將只容許「可信媒體」進入採訪區，並修訂《警察通例》下「傳媒代表」定義等。

蕭澤頤曾有「體能王」

消息指，警務處處長一職將由副處長（行動）蕭澤頤接任。蕭澤頤向來被視為得力副手。蕭澤頤出身警察世家，其父親為退休警長，留學英國回流後即投身警隊，加入警隊33年，在警隊高層中有「體能王」的稱號。

2019年反修例風波，據知蕭當時剛接任「二哥」，便向同袍發內部發信，表示有組織罪案及三合會調查科曾在多區檢獲真槍、子彈、武器及違禁品，相信針對警務人員的組織已被瓦解，提醒警務人員必須謹慎，在任何時間以團體形式工作，「請將所有同袍包括自己，安全帶回家」。而在理工大學事件中，蕭負責會晤及聆聽理大校方代表的關注。

蕭澤頤1988年任督察

蕭澤頤在1988年任職督察，主要駐守前線行動單位，也曾擔任刑事情報相關職務和派駐人事部。蕭於2007年晉升為高級警司，先後任職葵青警區副指揮官和機場警區指揮官，2013年年擢升為總警司接掌九龍城警區，其後出任人事部人力資源科總警司。

蕭在職期間，曾赴清華大學、史丹福大學，哈佛大學及國家行政學院修讀外地發展課程。蕭在2017年升任助理處長掌管人事部後「平步青雲」，2018年晉升為高級助理處長，接管行動處處長，2019年獲委任為副處長（行動） 。