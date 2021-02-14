牛年｜港牛肉進口創紀錄新高　人均171塊牛排　內地供港排第十

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-14 10:55

牛年至，在新型肺炎疫情影響下，食肆晚市禁堂食多時，市民想到扒房「鋸扒」，食肥牛火鍋或韓式燒肉都變得不容易。不過，《香港01》發現本港2020年牛肉淨入口量不跌返升，創有紀錄以來新高，人均牛肉入口量達48.7公斤，約等於171塊10安士牛扒。 本港入口牛肉的最大來源地是巴西、美國和印度；而內地就排在第十位，同時是本港進口活牛的唯一來源地。 另外，港人愛食牛雜，去年本港入口逾31萬噸牛雜，即人均超過41公斤。

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疫下牛肉淨進口量不跌反升創新高

疫情下，本港去年淨入口超過36.6萬噸牛肉（不包括轉口），不跌返升，較2019年的28.1萬噸升約三成，值得留意的是，2020年中相較2019年底，本港人口稍跌了1萬左右，即牛肉淨進口增長並非完全由人口增加所帶動。然而，近幾年每年牛肉淨入口量有一定的波動，難以看出長期趨勢。

去年淨進口人均171塊牛排 相當於每兩日食一塊牛扒

至於人均入口量，2020年人均牛肉淨入口量達48.7公斤，相當於171多塊10安士牛扒，即市民平均每兩日食一塊牛扒。這較2019年的人均37.4公斤，多出11.3公斤，相當於多了39塊10安士牛扒（計算方法：當年淨進口量，除當年總人口）。此外，雖然近年本港掀起健康飲食潮流，提倡多菜少肉，同時環保團體亦建議少食牛肉，因牛隻比其他食用動物產生更多碳排放。不過，從近幾年人均牛肉淨入口量看來，港人牛肉食用量並無顯著下降。

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本港不飼養食用活牛 入口牛肉多產自巴西

新界、離島郊外地方可常看到牛隻，但牠們均是早年本地農夫的耕牛，因農業式微飼養成本高而被放走，並非食用牛隻。本港所有牛肉，甚至活牛均由外地入口。本港去年超過一半、超過20萬噸牛肉均來自巴西；其次是美國和印度，分別佔總牛肉入口量的17%及6%。

而內地就排在第十位，去年內地向本港供應接近4,300噸牛肉。同時，內地也是本港入口活牛的唯一來源地，2020年向本地供應超過1.4萬隻活牛。若以一隻牛重約1,200公斤計算，去年由內地供應的牛肉則約有1.8萬噸（註：包括牛骨、牛內臟的重量）。

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2020年牛雜入口創新高 人均44公斤

香港人酷愛牛雜，每年牛內臟進口量亦十分龐大。2020年本港入口近33萬噸牛內臟，創有紀錄以來新高，人均超過44公斤。雖然牛雜以往被視為「下欄貨」，是宰牛後被丟棄的部分，但經港人發揚光大，成為馳名各地的街頭小食，牛雜價格也水漲船高，去年冰鮮和雪藏牛雜入口價，分別是每公斤需38元和每公斤23元，而且食肆購入牛雜後，通常要再作處理，如清除脂肪等，因此實際每公斤牛雜價錢會更高。

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