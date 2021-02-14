牛年｜冰鮮牛入口價9年新低　韓牛貴過和牛　1kg過千元來自這國家

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-14 11:00

港人愛食牛，無論是牛扒、打邊爐必備的手切肥牛，還是A5和牛及1++韓牛等深受老饕推崇的高級牛肉。《香港01》翻查數據發現，近年冰鮮牛肉入口價越來越平，當中帶骨冰鮮牛肉，更由2015年每公斤150元，降價逾三成至去年每公斤約100元，或是牛肉愛好者的福音。 比較來自不同地方的牛肉，來自日韓兩國的牛肉價格較高，本港去年自兩國入口冰鮮牛肉每公斤價格，分別能達370元及500元，而最貴的還是每公斤上千港元的瑞典冰鮮牛肉。

+ 2 + 2 + 2

冰鮮連骨牛肉進口價創新低

《香港01》根據政府統計處牛肉入口貨值及貨量計算出每公斤牛肉的入口價，發現冰鮮牛肉入口價越來越平，尤其是牛肋骨、牛小排等帶骨牛肉，由2015年每公斤約150元，降至去年每公斤約100元。而雪藏牛肉入口價格則維持平穩，每公斤約需30至50元不等。

韓冰鮮牛肉每公斤進口價達500元

港人鍾愛高級牛肉，如A5和牛鐵板燒和韓燒中的1++韓牛，本港自日韓兩國進口的牛肉價格自然不低。2020年兩國冰鮮牛肉每公斤入口價格分別能達370元及500元。不過，最貴的是入口價每公斤已需上千港元的瑞典冰鮮牛肉。

翻查資料，本港一般只會從瑞典進口雪藏無骨牛肉，僅在去年9月自當地進口約51公斤新鮮無骨牛肉，總貨值7萬港元，每公斤價格約1,370元。但因該批牛肉量偏少，估計今次貴價或只與個別品種或牌子有關，不能反映整體瑞典牛肉情況。

▼全港各區15個年宵花市農曆年開鑼▼

+ 3 + 3 + 3

事實上，歐盟國普遍都有動物保護等相關法例，而根據瑞典貿易投資委員會資料，當地食用牛隻需於夏季時在戶外放養一段時間，加上歐盟地區物價指數高，機器、畜牧營運費用亦高，亦推高當地牛肉價格。

日本雪藏牛肉最貴

而雪藏牛肉方面，來自日本、美國、澳大利亞的雪藏牛肉均較昂貴，以日本雪藏牛肉最為誇張，每公斤約需316港元。