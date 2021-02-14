牛年｜中澳緊張貨物轉銷本港　繼龍蝦車厘子　澳洲和牛來貨平一成

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-02-14 11:10

中澳關係持續緊張，不少被貨拒諸門外的澳洲貨轉銷本港，早前澳洲龍蝦、車厘子均一度大跌價，吸引不少市民大舉掃貨。 牛年到，有凍肉零售商指，澳洲牛肉來貨亦見減價，澳洲和牛來貨價約跌10%，形容「抵食」。另有街市凍肉檔指，本來頗受內地市場歡迎的澳洲安格斯牛扒等較受影響，大約可減價一成。

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中澳關係緊張 澳洲和牛轉銷本港

即將踏入牛年，不少超市、食品店都趁機推廣牛肉產品，除了作為綽頭，事實上最近食牛肉亦「抵了」。凍肉零售店優鮮場店東Roy解釋，因中澳關係緊張，澳洲牛肉被禁止進口內地，不少貨源轉銷本港，由本地「趁低吸納」，澳洲牛變得「抵食」。Roy表示，自己最近收了一批澳洲M6肉眼和牛，較之前便宜10%，加上時值聖誕、新年等節日，亦帶動店內生意。

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凍肉店東主Roy表示，自己最近收了一批澳洲M6肉眼和牛，較之前便宜10%，加上時值聖誕、新年等節日，亦帶動店內生意。（受訪者提供）

事實上，內地自去年底起陸續暫停多間澳洲企業的牛肉進口。荃灣楊屋道街市凍肉檔黃先生亦表示，近期不只車厘子、龍蝦，部分澳洲牛肉亦因為不能運到內地而減價轉銷本港。他舉例，本來頗受內地市場歡迎的澳洲安格斯牛扒等較受影響，大約可減價一成。而附近另一間凍肉檔的店員就指，暫時未見澳洲來貨有特別跌價，而店內所賣的澳洲和牛「封門柳」（註：牛隻橫隔膜）零售價約110元一磅。

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封門柳：由下欄貨變搶手貨

疫情下，晚市禁堂食維持多時，不少港人被逼親自下廚。從事多年凍肉進口的Roy亦觀察到，因為疫情，不少人選擇在家中打邊爐，必食的牛肩胛、牛小排等部位亦變得受歡迎，而更實惠一點，如由腩位切片而成的肥牛，近年興起的封門柳，亦成為搶手貨。Roy續說，封門柳原是「下欄」部位，因有不少筋膜，需要加工切除，但也可切成薄片用來打邊爐，就無需特別處理亦可入口，近年備受港人歡迎。

封門柳即是牛的橫隔膜肌肉，肉味香濃，但由於每隻牛只得一條，較為稀有，不是太多火鍋店有供應。（資料圖片）

Roy也指出，港人食牛習慣趨向追求健康，如會更傾向購買草飼牛，或來自澳洲或紐西蘭的進口牛，因為當地規定不可對牛隻使用激素。他又指，顧客對牛肉的認識亦更深入，更能分辨不同國家出產、不同等級的牛肉。

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牛價易波動：美國BBQ季節牛肉貴

現時本港牛肉大部份自巴西入口。Roy說，港人最喜歡食的牛肉主要分兩大類，較高質的美國牛和澳洲牛，以及較實惠的巴西牛。他又提到，牛肉價格較為波動，如因美國農場有要求，牛隻需要在32-36個月內屠宰，以避免牛隻染上瘋牛症，若牛肉太多，便需急凍保存，售價便會降低；相反，每年9至12月是美國燒烤季節，當地牛肉需求增加，連帶本港進口牛肉亦變貴。