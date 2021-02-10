科興疫苗｜港專家今開會商議　世衞覆01：索更多數據　料3月審批

撰文： 鄭翠碧 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-10 13:58

政府正向不同藥廠採購新冠疫苗，其中內地科興生物已向港府提交部分第三期臨床研究資料，據了解，疫苗顧問專家委員會將於今天（10日）開會，審視科興提交的數據，以及檢視會否建議政府緊急使用該款疫苗。 另外，《香港01》向世界衞生組織查詢科興向世衞提交了甚麼數據、第三期研究數據是否完整，世衞回覆指，截至今年2月8日，世衞仍在等待科興提交更多的資料，料本月底可以收到更多資料，相信在3月初才可以決定是否批出緊急使用。

疫苗顧問專家委員會將於今天（10日）開會，審視科興提交的數據，以及檢視會否建議政府緊急使用該款疫苗。(Kevin Frayer/Getty Images)

據悉有12名成員的疫苗顧問專家委員會今天將會開會，審視科興提交的數據，以及檢視會否建議政府緊急使用該款疫苗。早前有委員稱，若科興提交的資料不充足，會再向科興索取資料。

科興至今仍未於國際期刊刊登第三期臨床研究的疫苗數據，特首林鄭月娥昨稱有需要時，可以豁免於期刊刊登數據的要求。換言之，今天專家審視的數據，並未經國際期刊的同行評審。

世界衞生組織回覆《香港01》表示，截至今年2月8日，世衞仍在等待科興提交更多的資料，料本月底可以收到更多資料，相信在3月初才可以決定是否批出緊急使用。至於內地國藥就已向世衞提交足夠資料，正進行評審，同樣預計於3月初決定是否批准緊急使用。

世衞於去年12月31日批出對美國輝瑞/德國BioNTech疫苗的緊急使用許可，是全球首款獲世衞批出許可的疫苗。不過，與輝瑞疫苗屬同樣技術的美國莫德納疫苗，就仍需向世衞提交資料，世衞料該公司可於明天遞交，相信在本月底才可以決定是否批出緊急使用。

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食物及衞生局在上周五表示，科興已向衞生署提供「其已向世衞及其他地方藥物監管當局提交包括第一及第二期的臨牀測試資料。」科興亦提供一份已向其他地方藥物監管當局提交關於巴西第三期臨牀測試的資料。食衞局上周稱，科興表示最快可於周內向衞生署提供其向世衞提交的巴西及土耳其等第三期臨牀測試資料。