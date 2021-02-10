孕婦投訴遭警推跌早產　早產B情況反覆仍需插喉

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-10 17:06

土瓜灣一名42歲孕婦劉女士上月20日外出遇警方截查，其間發生爭執遭拉扯，報稱被警員辱罵「死肥婆」，最後因阻差辦公被捕，劉當日不適送院，三日後早產，嬰兒情況嚴重留院觀察。 事隔三周，劉女士今日（10日）到灣仔警總作出投訴，劉女士憶述當情況不斷落淚，她表示，誕嬰後持續大量出血，身體非常差，不少惡膿未清，BB現時仍然留院，情況反反覆覆，雖有少許增長，但至今未好轉，仍需插喉。

↓孕婦劉女士遭截查過程↓

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不滿鄧炳強回應支持警員

劉女士又指，今次作出投訴，是不希望今後再有孕婦遭受如此對待。她指留院時一直被警員看守，「去廁所咁私隱都要跟到門口，真係好慘」，希望警方可還她及BB一個公道。

警務處處長鄧炳強早前回應事件，表示不認同基層同事「唔啱」，亦不認同是使用過度武力。劉女士對此感到不滿，「有片有證，咁都係最低武力？」她又指警方至今未有致電慰問，感非常傷心。

區議員：會將片段一併提供警方調查

協助劉女士的民主黨區議員黎廣偉表示，會將兩段涉事片會一併提供警方調查，黎質疑涉事警員以情緒主導處理事，缺乏理性客觀，批評態度欠佳，質疑涉濫權、疏忽職守及行為不當。

民主黨婦女及性別事務發言人鄒穎恒表示，事主涉被警拖行，令她倒地，出血早產，隨時有生命危險，形容涉事警員如拘重犯般粗暴對待。