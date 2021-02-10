深圳出辣招　跨境貨車北上禁入村要內地司機駁腳　港新年恐捱貴菜

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-10 16:55

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，《香港01》接獲消息，深圳當局再向中港跨境司機出「辣招」。有跨境司機表示，昨晚（9日）收到深圳當局通知，跨境貨車如要進入平湖街道，香港司機不能入村，需由內地司機接手，駕車至貨場上貨，措施今日（10日）起實施。 有香港跨境貨車司機坦言，今日已是年廿九，不少內地司機已回鄉過年，難以接手司機；而對方司機收取的運費高達2,000元人民幣，比本港跨境司機一日收入更高，意味供港蔬菜運送成本至少翻倍。 香港入口蔬菜批發商商會會長袁昌指，深圳平湖街道內的批發市場，佔供港蔬菜量30%至40%，近日菜價已錄得升幅。如供港菜量大減，恐再進一步刺激蔬菜價格，市民在新年期間，或要「捱貴菜」。

據了解，深圳市龍崗區昨晚發出公告，平湖街道跨境運輸，由今日早上9時起，採用「全接駁方式作業」，沒有內地接駁司機憑證的貨車，不得進入。而平湖內貨場，須提早一日向接駁點預約，並提供跨境貨車及司機、內地接駁司機的資料。

另外，公告又要求本港跨境司機須駁到指定接駁點，再交貨車予內地接駁司機，由接駁司機駕駛至貨場上貨。如有違規，當地工信局將取消跨境貨物作業點資格。

新措施下，本港跨境貨車司機駕車北上後，本港司機要在接駁車落車，由接手的內地「駁腳」司機，代為駕車前往貨場上落貨。內地司機駕車返回接駁點後，香港司機須駕車返回香港。

中港跨境貨車司機張先生指，深圳文錦渡及平湖均設有接駁場，現時不少司機正於文錦渡等候最新消息；而部份司機因未有安排內地「駁腳」司機，嘗試前赴平湖「搏一搏」，但相關司機結果未能獲准進入平湖。

張先生又指，今日已是年廿九，不少可協助「駁腳」的內地司機已回鄉過年；內地亦要求「駁腳」司機要有核酸測試陰性結果，故難以合作的司機。據他了解，內地「駁腳」司機索取的運費高達2,000元人民幣，比香港跨境司機的日薪更高，「我哋一日收入都係得1,000幾蚊港紙，連埋油錢、停車場錢完全係倒蝕」。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手則指，平湖主要供港貨物為蔬菜及水果，估計新措施影響近40名司機。

香港入口蔬菜批發商商會會長袁昌表示，平湖街道內有「海吉星農批市場」，佔供港蔬菜達40%。因內地農場工人放假，近日本港菜價已有上升趨勢，估計新年間已升10%，如供港受阻，農曆新年菜價必定再升。他指，目前尚未收到有關消息，要再向跨境司機跟進。

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