八鄉3公頃政府地建900伙環保村過渡房屋　1公頃土地用作耕種

本港房屋問題嚴峻，政府早前指覓得土地興建逾1.3萬伙過渡性房屋，而供應目標則為1.5萬伙。政府今日（11日）指，於元朗八鄉七星崗覓得3公頃政府用地，料可提供約900伙過渡性房屋。項目將交由香港路德會營運，引入環保村概念，當中1公頃土地將用作耕種，料可於2022年落成。

元朗七星崗過渡性房屋用地原為高鐵工地，政府指將用作興建過渡性房屋用途。（香港環保建築專業議會提供圖片）

預計2022年落成 辦建築概念設計比賽

元朗七星崗過渡性房屋用地原為高鐵工地，與港鐵石崗車廠為一河之隔。用地佔地3公頃，屬於政府土地，現被劃為農業及露天貯物用途。過渡性房屋項目料興建多幢不高於四層的建築物，共提供約900個單位，預計可於2022年落成。項目將交由香港路德會營運，將引入環保村概念，當中1公頃土地將用作耕種。

香港環保建築專業議會今日舉行記者會，指將舉辦環保村建築概念設計比賽，由專業人士提供發展方案。比賽將由本周六（16日）開始，於3月12日截止，料可於今年年中有結果。

元朗七星崗過渡性房屋項目用地（紅圈示）面積約3公頃。（Google衛星圖片）

路德會：耕種可培養住戶興趣

運輸及房屋局過渡性房屋專責小組項目總監陳立銘指，項目的土地於短期內沒有迫切用途，初步會向城規會申請3年年期用作過渡性房屋，其後有機會延續使用，料如無意外可用超過5年。他又指，有關項目為政府土地面積最大的過渡性房屋項目，並將以組裝合成法興建。

負責營運的路德會社會服務處行政總裁雷慧靈指，當中約三份一土地將用作耕種，主要為培養住戶興趣。香港社會服務聯會業務總監黃健偉稱，希望透過環保村概念協助過渡性房屋住戶融入社區，並能與當區居民有互動。他們希望可以將永續發展目標融入設計。

過渡性房屋 — 環保村建築概念設計競賽由香港環保建築專業議會主辦，香港建築師學會及香港建造商會協辦，支持單位包括香港社會服務聯會、香港路德會社會服務處、香港特別行政區運輸及房屋局和環境局。