亞博臨時醫院天花漏水　殃及病房、化驗室　需臨時修葺及檢查機件

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-10 23:10

本港久未下雨，今日（10日）雨水連綿不斷。據悉，位於亞博二期用地的臨時醫院，竟因連綿天雨出現漏水情況，殃及病房和化驗室。北大嶼山醫院香港感染控制中心表示，下午發現部分地方天花有滲水情況，已即時通知承建商修葺，並檢查機件有否受到影響。 知情人士推斷，今次事件或因擋水設施不夠闊、或者駁口位置的膠水未封妥，「新樓好多時都有defect（瑕疵），間中都會有輕微滲漏情況，設備需要再調整。」

據了解，料於本月底啟用的臨時醫院，竟因天雨而出現天花漏水，影響病房及化驗室，包括化驗儀器。北大嶼山醫院香港感染控制中心回應表示，下午因天雨關係，「發現部分地方天花有滲水情況」，中心稱，已即時通知承建商進行修葺，並聯絡儀器供應商檢查機件有否受到影響。由於臨時醫院仍處於籌備階段，故沒有影響服務。

有知情人士透露，這次漏水屬小規模，「依家臨時醫院係交樓階段，新樓好多時都有defect（瑕疵），間中都會有輕微滲漏情況，即係設備需要再調整。」知情人士透露，臨時醫院的天台有接駁去水渠，而地下樓層亦不是緊貼地面，以便排水，故今次漏水不涉及結構性問題，推斷可能因擋水設施不夠闊，或者駁口位置的膠水未封妥。臨時醫院由建築署及承辦商負責建設，醫管局不會負責維修。

《香港01》已就事件向建築署查詢。

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