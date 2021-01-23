抗疫一年｜臨時醫院800多床2月底啟用　倘關口重開可接收輸入個案

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-01-23 08:00

要迅速截斷病毒傳播鏈必須將確診者隔離治療，足夠的隔離地方對控制疫情起關鍵作用。醫院管理局行政總裁高拔陞指出，現已命名為北大嶼山醫院香港感染控制中心的臨時醫院，最快下月（2月）底啟用，首先會開一個有48張病床的病房，並可接收輕症至稍為嚴重患者。

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高拔陞：欠缺隔離設施等同「煲菌」

在第三波疫情，即7月起在慈雲山食肆及院舍、葵涌貨櫃碼頭及直銷中心等爆發大型感染群組，醫管局的隔離病床嚴重不足，有確診者需在家中逗留多日。高拔陞形容欠缺隔離設施等同「煲菌」，社區有傳播風險，透露有800多張病床的臨時醫院下月底啟用，可彌補現時亞博館的不足，包括照顧輕微至稍為嚴重患者，例如需要用藥減病徵、聞低濃度氧氣、有其他病患需要常驗血、靜脈注射（吊鹽水）等服務，「佢照顧病人嘅比例都唔細，COVID（新冠病毒）大部分病人都係輕微，或者稍為嚴重，真係去到嚴重至Critical（危殆）數字都係少」，危殆患者大部分時間只佔一成以下，臨時醫院可以大大減輕公立醫院負擔。

若將來關口放寬 可較快安排輸入個案到臨時醫院

他指臨時醫院不會照顧插喉等危重患者，因為深切治療部需要跨專科支援，「無可能長期整幾隊內外婦兒骨（專科醫生）喺晒到」，預計臨時醫院開幕時會先啟用一個48張病床的病房，有待醫護人員熟習流程及按疫情需要動用其他病房。高拔陞認為，臨時醫院其中一項優勢為近機場，若將來關口逐步放寬，可較快安排輸入個案到臨時醫院，會調派不同專科醫護到醫院累積經驗，包括透過自選兼職辦公室（Locum）加入醫管局的私家醫生，而醫院亦不只是照顧新冠肺炎病人，可以處理其他傳染病的患者，相信臨時醫院短期內都不會關閉。

公立醫院去年大削非緊急服務以保人手及資源應對疫情，高拔陞指每波疫情要減的服務比例都降低，當越多醫療設施，醫管局更有能力照顧非確診患者，「英國成個NHS（國民保健署）都變咗COVID Hospital（疫症醫院），只可以全力處理COVID」，但疫症非一時三刻可以解決，認為抗疫同時要兼顧其他病人，臨時醫院是其中一個重要板斧。至於長期的負壓病房規劃，高拔陞指一直研究不同方案，但相信任內都不會有多一幢類似瑪嘉烈醫院的傳染病中心。

亞博館方面，他指視乎疫情需要而將場館轉為備用狀態，又透露亞博館有預測工具，將病人年紀、血液化驗結果（例如淋巴指數）及慢性病病史輸入系統，便會推算患者病情轉至嚴重的機率，若風險較大便會安排病人回醫院就醫，系統準確度達九成。