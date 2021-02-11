海外醫生｜醫委會主席撐免試可探討　公院醫生反對：摧毀考試制度

撰文： 鄭翠碧 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-11 00:20

政府計劃修例免試引入海外醫生，並將會展開公眾諮詢，食衞局今日先（10日）邀請十多個醫學團體會面。負責醫生註冊及規管事宜的醫務委員會主席劉允怡，亦有份參與會議，他於會議後稱免試是一個「可以探討」的做法，認為可商討如何確保醫生質素，「考試係好，定連續評核係好，都有好多爭議。」 公共醫療醫生協會會長馬仲儀就稱，大部分與會醫生都不太同意修例免試引入海外醫生，指政府的方案摧毀原有的考試制度，希望市民認清，「將責任、藉口放在公立醫院，但實際解決不到醫生不足問題。」

政府計劃修例，免試引入海外醫生。圖為本港公院醫生。（資料圖片）

醫委會主席劉允怡在會後會見傳媒表示，豁免海外醫生試是一個可以探討的做法，但同時需確保醫生質素，至於如何確保，他認為可以再商討，「一個考試係好，定連續評核係好，都好多爭議性。」

劉允怡：需收集非業界意見 認政府提修例前無諮詢醫委會

他認為政府改革方向最重要是保持水準，「無得Compromise（妥協）講價，要有質素先做醫生。」惟實際做法可以再討論，又認為政府除了諮詢醫學界意見，亦應盡量收集非業界看法。

至於政府的方案是否變相矮化醫委會審批醫生資格的職能，他稱醫委會只是一個執行機構，需由法例賦予醫委會權力，「我唔想講有無違背《基本法》嗰啲嘢啦，嗰啲應該係政府角度去睇。」至於政府修例是否繞過醫務委員會，劉允怡僅透露政府提出建議前無諮詢醫委會，並認為改革事情不簡單，吸引醫生回流只是其中一步，仍要做好基層醫療等環節。他補充，政府期望諮詢多個團體後才決定修例方案，吸引海外香港醫科子弟回港。

醫委會主席劉允怡（右）稱，免試是一個可以探討的做法，認為可以商討如何確保質素，（余俊亮攝）

公共醫療醫生協會會長馬仲儀亦有出席會議，她稱當局在會議上並沒有提供任何關於免試方案詳情，包括如何選出100間豁免考試的認可院校、評審認可名單的委員會如何組成等。

她透露，與會的大部份醫生均表達不太同意修例讓海外醫生免試執業，「睇唔到新方案內容，可以媲美考試內提供到嘅全面評核。」她直斥一旦免試同摧毀原有考試制度，「將責任、藉口放在公立醫院，但實際解決唔到醫生不足問題。」

她亦引述食衞局官員指，修例是「提供額外制度」，她反駁指政府做法或令一些人避過考試。

馬仲儀希望市民認清，今次不只是輸入海外醫生的計劃，「這是一道門、一件標誌性的事，講大灣區融合，資格互換、承認。」（余俊亮攝）

不過，馬仲儀也坦承，現時醫學界即使反對方案，也難以有所行動，「整個業界都被白色恐懼籠罩，之前罷工的同事可能會扣糧或秋後算帳，未來也不知是否需宣誓，坦白說，我沒有信心動員同事去做任何工業行動」。

醫護誠信同行主席、私人執業外科醫生林哲玄稱，假如本地醫生不能填補空缺，認同可邀請香港人才子弟回來，又說今次政府方案是想吸引這群人才：「唔好理係咪免試，用任何方法去增加到醫生回港，都係好方法，問題係點吸引到人才回來。」

他認為公立醫院輪候時間長，增加醫護人手、硬件都是刻不容緩，如果當局仍評估不夠醫生，應容許海外醫生回港，惟前提是扣除本地醫科畢業生後，仍有空缺和專科培訓名額。

林哲玄稱，假如本地醫生不能填補空缺，可邀請香港人才子弟回港。（余俊亮攝）

林哲玄認為，海外醫生在本港經過6年培訓才獲得專科資格，跟本地醫科畢業生經歷相同的訓練，海外醫生獲專科資格後要再做5年才獲正式註冊，質素理應獲認同，情況跟兩年前豁免海外專科醫生實習不同，因為新建議要求海外醫生通過香港的專科培訓。

不過，政府的方案仍准許持專科醫生資格的海外醫生，投身本港衞生署擔任行政工作5年便等同獲得正式註冊可到私人市場執業，令人質疑是否有足夠臨床經驗，林哲玄質疑現實中情況罕見，「佢做咗5年衞生署，或者公立醫院病理學醫生，出嚟睇傷風咳機會大唔大？」他又指當有關海外醫生在港執業後出現醫療事故，醫務委員會同樣有權追究。

林哲玄指，今天有十多個醫學團體參與會面，包括醫委會、醫學會、公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟、醫護誠信同行、私人執業專科醫生協會等。食衞局官員在開場白發言及回應提問時間佔半小時左右，其他都由各醫生組織代表發言。