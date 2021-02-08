海外醫生｜政府指缺260名受訓醫生　海外專科醫生可助提升培訓

社會新聞
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政府於上周提出「免試」引入海外醫生，惟若海外醫生未有取得專科醫生資格就來港，就需要在香港考取專科資歷，即使有專科資格，亦需本港認可其資歷。《香港01》早前曾引述一名外科醫生指，現時公立醫院手術量只足以訓練本地醫生，難以提供培訓予海外醫生。

食衛局指，醫管局面對醫生人手短缺問題，在2019/20年度，短缺共260名受訓醫生。局方指，政府正安排在農曆新年後約見醫管局、醫專及其轄下專科學院的代表，商討如何提供更多專科培訓，包括提供更多培訓資源、培訓人手及培訓教材。

食衛局指，醫管局在2019/20年度，短缺共260名受訓醫生。（資料圖片）

政府提出「免試」引入海外醫生後，社會亦關注海外醫生的專科註冊問題，而部分海外醫生或無專科，要在港考取專科資歷，但本港專科學院有否足夠空間培訓海外醫生。

食衛局指，隨本地醫科畢業生增加，自2018/19年度起，醫管局相應增加駐院受訓醫生職位數目，而醫管局在2019/20年流失近320名全職醫生，亦累積短缺共260名駐院受訓醫生，指出駐院受訓醫生職位仍有空缺。

食衛局指，醫專轄下的專科學院，亦接納海外醫生繼續其專科培訓。（資料圖片）

食衛局續指，醫管局一直與醫專及其轄下專科學院合作，讓有限度註冊的海外醫生接受專科培訓，醫專轄下的專科學院，亦接納海外醫生繼續其專科培訓。

食衛局表示，引入更多合資格海外醫生，特別是專科醫生到港，正好提供更多專科培訓人員，擴大整體培訓容量。

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