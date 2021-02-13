牛年新年｜千頭野牛鄉郊生活　保育人士最擔心牛隻突然自我隔離

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-13 09:00

牛年到，耕種機器取代了耕牛，香港有一批「失業」野牛，一直在郊野和城市邊緣生活，繁衍至今有約千頭。大嶼山南部一帶就有約40頭，保育人士何來一直有跟進這批野牛。

常言以「牛屎仔」形容不明文的人。保育人士何來十年來與牠們相處、送上「糧草」，慢慢了解牠們的習性，「佢哋知自己生病，會自我隔離暱埋。」在她眼中，牛隻也很文明。由於將離世的牛隻也有此習性，故此每次餵飼時，發現牛群不齊，都會特別擔心。

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冬天「草糧」不足 會顯得特別瘦

在這個金融城市，牛隻身影，並不限於中環交易廣場那頭代表牛市的銅牛雕塑。在大嶼山南部一帶，一直有一群野牛生活，並得到一班義工送上「糧草」。曾參與保育天星碼頭事件的何來，在大嶼山居住，漸漸關注區內的野牛，成立愛護水牛協會。

這一天協會主席何來與數名義工，到達一處乾草的沙地後。她數聲令下，為數20多隻的牛群即犇出來吃草。宏視四周，要給牠們吃飽，天然「糧草」是不夠，不得不靠人。她說，大嶼山可供牛隻休息、吃飽的地方已減半，「我哋隔日來，聽日佢哋只可以食草乾，或無嘢可以食，所以冬天會見佢哋瘦好多。」她又說，現時牛隻大部分已絕育，要有牠們的下一代已愈來愈困難。

何來指出，由於大嶼山可供牛隻休息、吃飽的地方已減半，天然「糧草」不夠牛隻吃，牠們在冬天會特別瘦。（李澤彤攝）

我不明白點解人類不能同佢哋同處，佢哋係文化圖騰、文明圖騰，佢哋無工作人類點生活？佢地喺東涌先係原居民，人類一到要規劃就先趕佢哋走。 愛護水牛協會主席何來

根據漁護署資料顯示，本港黃牛及水牛等流浪牛，主要分布於大嶼山、西貢及馬鞍山、新界東北及中部；漁護署2018年找顧問調查全港野牛數量，當中大嶼山一共有170黃牛及120水牛。何來則說，由於牛隻大部份已絕育，尤其少有的水牛群，大嶼山只餘下約80多90隻。

保育人士會定期到野牛聚居地，送上糧草，以供牠們食用。（李澤彤攝）

大部分已絕育 料未來數量逐漸減少

義工再到水牛群集中休息的地方，為數約20隻的水牛列隊吃草，「佢哋好大隻，但其實好怕醜怕人，佢哋仲驚過你。由於佢哋長期要接觸水，所以更難見到。」她又說，近年牠們休息地方需發展，現時的牛隻大部份已有10多歲，以牛隻平均壽命有20至30年，加上政府絕育計劃，不久將會更加少，要接觸牠們更為困難。

每當有遊人欲騷擾牛群，何來與義工會顯得緊張。

遊人最好同佢哋有所距離，佢哋可以有返自己生活，唔好亂畀食物佢哋同整佢哋。牛除咗大隻，其實本身好善良。 愛護水牛協會主席何來

何來喜歡上牛？因有「紳士表現」

她與牛結緣，是源於牛隻「紳士表現」，「我以前好怕牛，有次係一處小路對視，佢又唔行我又唔敢行，最後我感受到佢知我受驚，轉身去讓我離開，我就喜歡上牛啦！」她指水牛群中，同樣有「紳士牛」，會先讓所有同伴先走，自己才隨後離開，欲保護族群。

何來又分享多年來對牛的觀察，她指，牛隻若感覺到自己生病，或將近死亡，會先找一處無人無同伴的地方休息，仿如「自我隔離」，康復過後才會現身。因此，每每餵草時發現少了一兩頭牛，她會很擔心，「佢哋可能失蹤幾次，我哋會數數目同影相記認，之後見返就安心。」

有在大嶼山居住的外籍小朋友會執牛屎回家，作為種植用的肥料。（李澤彤攝）

漁護署資料顯示，2018年本港的流浪黃牛有980隻，水牛則有160隻。香港郊區仍有很多地方適宜牛隻棲息和繁衍，根據統計，香港大約有六成流浪牛在郊區棲息，並不會對任何人造成滋擾。

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