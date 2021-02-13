將軍澳跨灣連接路預製組件雙拱鋼橋　料新春假期間抵港

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-13 11:20

將軍澳正興建「跨灣大橋」，可連繫康城站一帶及將藍田隧道的將軍澳出入口。運輸及房屋局局長陳帆今日（13日）發表網誌，指預料在新春假期間，將軍澳跨灣連接路的中央部分「雙拱鋼橋」將由船隻駛進將軍澳灣，鋼橋的安裝工作將緊接橋身運抵後進行。

陳帆指，雙拱鋼橋在鄰近上海的南通市預製。（運房局圖片）

陳帆指，按最新航程估算，預期在新春假期間，將有船隻承載將軍澳跨灣連接路的中央部分 「雙拱鋼橋」，並會駛進將軍澳灣。它的長度接近3架波音747珍寶客機（200米），重量和50架客機相若（10,000公噸）。

陳帆表示，「雙拱鋼橋」採用預製方式建造，經過一年半的生產及裝嵌，雙拱鋼橋稍後將安裝在將軍澳灣的橋墩上，成爲全港最大跨度及最重的預製鋼拱橋。

將軍澳跨灣連接路。（運房局圖片）

工程富挑戰性

他說，大橋若要安全穩妥地安裝於橋墩上，需要精準地掌握潮水漲退的時機，工序富挑戰，鋼橋的安裝工作將緊接橋身運抵後進行。

他又重申，將軍澳跨灣連接路是將軍澳的交通幹道，亦是全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋，團隊計劃將海上高架橋將與將軍澳海濱單車徑連接，組成沿海環迴單車徑。