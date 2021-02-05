政府擬成立鐵路署　陳帆︰日後如有獨立鐵路　不排除引入新營運者

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-02-05 14:38

港鐵沙中線工程屢傳醜聞，多度超支延期，政府建議成立鐵路署等。立法會鐵路事宜小組委員會今早（5日）開會，議員質疑港鐵壟斷獨大才是根本問題，憂變成「自己人查自己人」等。運輸及房屋局局長陳帆表示，港鐵公司機構策略已基本上認同將重點放回香港，如日後有個別獨立鐵路路線，政府不排除考慮是否及如何引入新營運者。

料鐵路署每年薪酬支出超過1.25億

政府建議於2022-23年度成立新的鐵路署，由路政署鐵路拓展處及機電署鐵路科合併，將會增設3個首長級職位及94個非首長級常額公務員職位，預計每年的薪酬支出超過1.25億元。

勞工界潘兆平關注設立鐵路署的成本效益，民建聯柯創盛亦關注人手編制開支，新增三個首長級常額職位，每年接近千萬，「現時財政咁緊張情況下，可以重整人手内部調配，慳得一蚊得一蚊？」

葉劉淑儀轟港鐵出外做「虛榮」工程

新民黨葉劉淑儀認為兩鐵合併後，港鐵一間公司獨大，項目施工問題多，又到多國做「虛榮」工程，不是單靠設立鐵路署就能解決，政府應深層檢討引進其他營運商，「有競爭先有進步」。建築測量都市規劃及園境界謝偉銓關注，「顧問做得唔好，又邊個嚟評核呢？」

為加強監督新鐵路項目，將成立由政府和港鐵公司高層管理人員，以及其他外部委員組成的項目委員會，勞工界工聯會陸頌雄憂會變成港鐵自己監察自己，「港鐵壟斷係永續霸權」。

陳帆回應表示，港鐵公司機構策略已基本上認同要將重點放回香港。他又說，如日後有個別獨立鐵路路線，不排除會考慮是否及如何引入新營運者。