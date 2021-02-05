政府擬成立鐵路署　陳帆︰日後如有獨立鐵路　不排除引入新營運者

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

港鐵沙中線工程屢傳醜聞，多度超支延期，政府建議成立鐵路署等。立法會鐵路事宜小組委員會今早（5日）開會，議員質疑港鐵壟斷獨大才是根本問題，憂變成「自己人查自己人」等。運輸及房屋局局長陳帆表示，港鐵公司機構策略已基本上認同將重點放回香港，如日後有個別獨立鐵路路線，政府不排除考慮是否及如何引入新營運者。

料鐵路署每年薪酬支出超過1.25億

政府建議於2022-23年度成立新的鐵路署，由路政署鐵路拓展處及機電署鐵路科合併，將會增設3個首長級職位及94個非首長級常額公務員職位，預計每年的薪酬支出超過1.25億元。

勞工界潘兆平關注設立鐵路署的成本效益，民建聯柯創盛亦關注人手編制開支，新增三個首長級常額職位，每年接近千萬，「現時財政咁緊張情況下，可以重整人手内部調配，慳得一蚊得一蚊？」

葉劉淑儀轟港鐵出外做「虛榮」工程

新民黨葉劉淑儀認為兩鐵合併後，港鐵一間公司獨大，項目施工問題多，又到多國做「虛榮」工程，不是單靠設立鐵路署就能解決，政府應深層檢討引進其他營運商，「有競爭先有進步」。建築測量都市規劃及園境界謝偉銓關注，「顧問做得唔好，又邊個嚟評核呢？」

為加強監督新鐵路項目，將成立由政府和港鐵公司高層管理人員，以及其他外部委員組成的項目委員會，勞工界工聯會陸頌雄憂會變成港鐵自己監察自己，「港鐵壟斷係永續霸權」。

陳帆回應表示，港鐵公司機構策略已基本上認同要將重點放回香港。他又說，如日後有個別獨立鐵路路線，不排除會考慮是否及如何引入新營運者。

+2
+2
+2
直播｜東鐵綫9卡車及新信號系統周六啟用　繁忙時間12卡列車行駛
東鐵新系統測試期間　傳列車曾於顯示屏「消失」　港鐵：預計之內
港鐵承認低估東鐵線新信號系統複雜性　田北辰︰必須整頓工程部
沙中線｜最終報告揭剪鋼筋非偶有操作　紅磡站疑濫用鋼筋推高造價
東鐵線新信號系統臨時停用　調查批錯過多次上報機會　輕視問題
港鐵公布東鐵信號系統報告   東鐵線周六起改用9卡車
嚴管港鐵！港府擬設鐵路署　料2022/23年度成立　集中權力管鐵路
01直擊｜港鐵每晚深宵更換8段路軌　記者隨工程人員直擊換軌實況
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。