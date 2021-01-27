港珠澳大橋︱工務小組通過15億超支撥款　陳帆：收入連息都還唔起

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-01-27 12:09

港珠澳大橋已於2018年10月通車，但目前仍有部分工程尚未「埋尾」，有超支款項尚待埋單。立法會工務小組委員會今日（27日）開會，審議大橋涉及15億1,470萬元的主橋超支追加撥款，最終在12票贊成、1票反對之下獲通過，稍後會交財委會審議。 席間有多名委員關注到，大橋通車至今使用情況未如理想。運輸及房屋局局長陳帆承認，以大橋現時收入，連利息都還不起，但他稱「假以時日」人流物流將會增加。

陳帆承認，以大橋現時收入「連息都還唔起」。（立法會直播截圖）

最新造價增至105億元

今次會議涉及大橋的3QR號工程計劃「港珠澳大橋-主橋撥款資助」。立法會財務委員會在2009年5月批准把 3QR號工程計劃提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所需費用為90億4,650萬元。

不過運房局表示，截至去年12月31日，工程最新實際開支已達78億9,660萬港元，基於資源投入的更新、工程變更、工資和材料價格調整等因素，原先的核准預算費不足以支付所需的工程費用，要求將核准預算費提高15億1,470萬元，最新造價為105億6,120萬元。

航運及交通界議員易志明提到，大橋工程涉及外海築島，如此大型的工程有一定程度超支並不奇怪，數字合理就可以，但關注到政府會否有更多措施，吸引多些車輛使用，並與內地當局溝通，令大橋物盡其用。民建聯梁志祥亦提到，大橋涉及大量的借貸，擔心以現時疫情下的車流量，難以償還。

港珠澳大橋超支撥款獲工務小組通過。（資料圖片）

陳帆稱追加數額是最終預算

陳帆承認，以現時的車流量，大橋借貸「連息都還唔到」。但他指，歷史上很多重大建設，第一天都被很多人說成「大白象」，但最後通常都會迫爆，而港珠澳大橋預期壽命120年，認為「假以時日」大橋的人流物流都會增加，大橋管理局的收入有調整。他又相信，大橋帶來的額外經濟收益，遠高於表面上車輛使用大橋的直接收入。他強調，今次追加的數額已是主體工程最終結算。

項目其後進入表決，出席14名委員中，12人贊成，1票反對，項目獲得通過。另外，會上亦通過啟德龍津石橋保育長廊，涉及6億6,920萬元的撥款，稍後同樣提交財委會審議。