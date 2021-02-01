3子女英國升學　推粵語港漫提升中文興趣　爸爸：強迫或有反效果

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-02-01 21:00

不少香港家長側重英語學習，卻漸漸令孩子對中文失去興趣，甚至對自己的母語一知半解。吳嘉嶸（Thomas）育有三名孩子，去年轉到英國升學。眼見子女對中文書籍提不起興趣，便坐言起行，與本地著名漫畫家鄺彬強及文學博士邱健恩合作，推出粵語正字港漫，既完了兒時夢想，亦冀望孩子透過閱讀以廣東話作對白的兒童漫畫，學好中文及廣東話正字。

藉漫畫學廣東話正字

吳嘉嶸自中學年代便對本地漫畫著迷，一直夢想可出版一本屬於自己的港漫。成家立室後，誕下三名孩子，分別是13歲的大女、12歲的次子，以及9歲的幼子。孩子們從小就讀國際學校，去年年中轉到英國升學。他留意到孩子對中文書籍興趣不大，更對自己的母語一知半解，笑話百出。「雖然屋企溝通都係廣東話，但因為讀書以英文為主，所以除咗喺屋企聽我同我太太講，同學、甚至兄弟姊妹間，其實都係英文溝通，對佢哋嚟講中文字係好困難。」

他忽發奇想，想到用全新的方法，吸引子女學習廣東話。「咁有乜方法可以令佢哋有興趣，又可以持續增強中文能力？漫畫就係一個好好嘅媒介。」他認為，漫畫以對話作基礎，如以廣東話作為媒介，和其他讀物相比，孩子會更易掌握。「因為漫畫俾佢哋睇到平時講嘅字詞，學習當然容易啲。」加上漫畫故事饒富趣味，具教育意義，無形中可令小朋友及父母學習更多廣東話正字。

全新漫畫風格 設廣東話專欄

今年他便決定與本地著名漫畫家鄺彬強及文學博士邱健恩合作，推出全港首本粵語正字兒童港漫《消失的十二守護》。「本身與彬強係老友，會相約吹水。知道港漫到了轉折階段，佢同我就萌生去試新漫畫嘅想法。」漫畫的面世，既成就他年少時出書的心願，亦是送給三名子女及香港小朋友的禮物，藉此守護源遠流長的廣東話。

漫畫由鄺彬強擔任主編，故事及繪畫部分由他主導。為了故事的娛樂性，故事對話先以白話文完成，再由邱博士為書中對白作粵語正字翻譯，把對話用傳神的廣東話來表達。他又為每個單元故事的廣東話用詞作註解，解釋難明的詞語，同時包辦書末的「粵語雜談」專欄，為讀者介紹廣東話諺語的由來。

+ 3 + 3 + 3

讓讀者反思生活

漫畫圍繞一個歷險故事，主人翁是富二代歲星。某天守護世界的12瑞獸（12生肖）和歲星的爸爸突然之間消失了，歲星為了尋找爸爸和12瑞獸，便和嘻嘻波一同開始了這個冒險旅程。「因為主角係富二代，所以生活每事每物都係由爸爸提供。爸爸一不在，便什麼也不是了。希望讀者反思一下物質生活並非必然，就算有物質生活，努力嘅歷練亦係需要的，並非所有事物都用錢購買。」

吳嘉嶸分享，籌備出版時有不少難忘點滴。「首先畫風方面，基本上係冇人創作過嘅漫畫風格，故事又同一般嘅創作不一樣，所以諗法多，又要傾，大家都要考慮好多。要考慮廣東話內容要點處理，翻譯好對話又要考慮排版，有冇註解方便小朋友閱讀？可能要加專欄令大家更掌握廣東話知識？」他又指，故事中嘻嘻波的出現，以及被委派歷險的橋段相當搞笑，讀者不能錯過。

按圖即睇如何協助孩子學習語言？

沙灘上課 必玩欖球、曲棍球

自前年起，吳嘉嶸已計劃讓三名孩子到英國升學，並於去年中成行，他現時正待在英國陪伴家人。「因為仔女年紀較小，所以媽媽一直陪伴，避免寄宿嘅適應困難。我係因為疫情原因，唔係好放心，先過來陪伴一段時間。待疫情完結，便重新安排回港。」

他表示，孩子現時就讀當地的獨立學校（independent school），以IB模式教學。「呢度最好，而我最喜歡嘅係運動及活動多。有時佢哋喺沙灘上課，學習求生技能。欖球、曲棍球及足球係必玩運動。好多時候返到屋企，係滿腳泥濘，對小朋友嚟講係好開心嘅活動。」

多看港產片 以廣東話建構思想

孩子從小浸淫在英語環境，惟作為爸爸，在孩子的語言學習上，他堅持要懂廣東話。「我同太太喺屋企都係用廣東話同佢哋溝通，本身係香港人，冇理由連廣東話都唔識講，英文方面就唔太擔心。」

他希望可透過閱讀漫畫，提升孩子學習中文興趣，增加中文字庫。「小時候係非常重要的，因為小學前，佢哋需要一種熟悉嘅語言，當然係用母語（廣東話）嚟構建佢哋嘅思想。當掌握思想技巧後，即使學習其他語言，亦唔會有混淆嘅問題。更重要嘅係中文較英語難學，所以最好趁孩子高中前，減少恐懼，增強中文能力。」

若父母要協助孩子學習語言，他認為要增加學習興趣，強迫學習可能有反效果。「讀書係重要，但一般中文書可能嚇怕佢哋。漫畫書文字相對較少，又有趣味，更容易從中學習。另外鼓勵佢哋睇電影，陪佢哋多睇港產片，能掌握更多詞彙。其實不論任何語言，多讀、多聽及多寫便好。」

相關文章：港媽為避無限面試 帶仔女移民英國 爭取高質素親子時間