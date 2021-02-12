確診餐廳｜增5間　有患者曾到榕樹澳村來記士多　又到水手快餐店

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-13 00:10

本港疫情未止，衞生署今(12日、年初一）公布新增24宗確診個案，18宗本地個案中，源頭不明個案佔9宗。 衞生防護中心同日晚上更新患者住所及行蹤資料，再多5間食肆有確診患者到訪，包括以焗豬扒飯聞名的石硤尾水手快餐店、馬鞍山新港城中心(4 期)一粥麵、九龍城愛民廣場百份百餐廳、榕樹澳村來記士多，以及西貢全記小店。

榕樹澳村來記士多是不少郊遊人士的歇腳勝地。(資料圖片)

來記士多為郊遊人士歇腳地 周潤發都曾光顧

衞生防護中心資料顯示，居於九龍塘映月臺B座的48歲男子(編號10747)，曾到訪榕樹澳村來記士多、西貢全記小店及石硤尾水手快餐店，亦曾踏足長沙灣福源廣場。他於2月8日發病，感染源頭不明。榕樹澳村來記士多是不少郊遊人士的歇腳勝地，其檔口亦貼有影星周潤發身穿行山裝與老闆的合照。

另一居於馬鞍山錦豐苑錦蘭閣的38歲男子(編號10738)，則曾先後於潛伏期內到訪馬鞍山新港城中心(4 期)一粥麵，以及何文田愛民廣場百份百餐廳，他於2月9日發病，同樣屬於感染源頭不明個案。他亦有到訪大埔超級城及馬鞍山頌安商場。

運輸署表示，一名於油麻地海庭道11號西九龍政府合署南座15樓工作的技術主任初步確診。(資料圖片)

曾到西九龍政府合署南座接連有患者到達

確診者亦曾到訪多個商場及大廈，今日更新的行蹤資料顯示，居於大埔廣褔邨廣智樓的41歲男患者曾前往西九龍政府合署南座(編號10756)，他潛伏期有到訪大埔超級城及昌運中心。

運輸署今公布一名技術主任初步確診，亦於南座返工，該人員今日上午曾返辦公屋，未知與該41歲男患者關係。

▼近14日患者住所及行蹤▼