入境處「幕後英雄」　行動研究組分析偷渡手法　助前線拉人

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-16 00:01

入境處過去曾搗破多個偷渡集團，背後有賴被視為「幕後英雄」的行動研究組。小組在1975年成立，現時主要負責搜集有關逾期逗留、非法勞工等入境條例罪行資料，並密切注意偷運人口的手法和使用偽證趨勢，透過分析數據資料，為前線人員提供情報，早前就成功拘捕兩名從事偷渡活動的外籍人士，經進一步分析後再偵破3宗同類案件。

首席入境事務主任（執法）蘇駿豪表示，疫情對清潔工需求上升，從事清潔相關工作的黑工比例較以往上升。（歐嘉樂攝）

首席入境事務主任（執法）蘇駿豪表示，偷渡集團以往會使用非法手段取得證件，更換相片或個人資料製造偽證，相關手法佔偽證總數約五成，但隨着證件防偽能力加強及具備生物特徵，去年已下降至少於5%。近年偷渡人士轉而透過迂迴方式，由東南亞出發，到香港後利用偽證轉機往歐美。

兩外籍人從事偷渡活動被判囚

行動研究組早前接獲情報，一名加拿大籍人士計劃由曼谷到香港再轉飛台北，小組經研究後發現可信性高，將資料交前線人員部署行動，加拿大人落機後並沒有出示台灣機票，反而出了一張法國機票後進入廁所，在廁格下與一名斯里蘭卡人交收，入境處其後截獲該名斯里蘭卡人，搜出一張附有其照片的法國護照，但資料屬於加拿大人，最終加拿大人及斯里蘭卡人分別被判監22個月及18個月，小組隨後將案件深入分析，協助入境處破獲多3宗相似案件。

視像光譜對比儀辦證件真偽

現時入境處有多部視像光譜對比儀，是行動研究組的「皇牌」，儀器有超過1,000萬像素的鏡頭，可以放大300倍影像，透過不同波長光對照證件防偽特徵。

入境處行動研究組隸屬於執法科，有12名人員，負責為前線執法人員提供充足的支援，包括收集情報，分析數據，研究犯案趨勢等等。入境處於1972年成立調查科，其後，為加強收集情報及分析的工作，於1975年成立行動研究組，以對症下藥，從源頭堵截及打擊。