日本新加坡護照入境免簽地全球最多　圖解香港護照原來少這些地方

今年第一季護照排名「亨氏護照指數」（Henley Passport Index）出爐，以全球各地護照的免簽證或落地簽證待遇排名，續由日本護照雄霸排行榜，享有191個國家及地區免簽證或落地簽證待遇，為全球之首。緊隨其後是新加坡以一個地方之差排名第二。而香港以擁有170個免簽地點，排名晉升一級至第19位。 據該指數，日本及新加坡比香港多出的免簽地區當中，有美國、越南、台灣、印度等，都是港人熱門旅行地方。 不過，亦有地區是香港獲享免簽證，而日本新加坡並未觸及，如俄羅斯、西非貝寧(Bénin)等。

延伸閱讀︰護照指數｜全球護照排行榜香港升一級排第19位 日本繼續排首位

特區護照3個可電子簽證國家亦計算在內

「亨氏護照指數」按世界各地護照的免簽證待遇排名，落地簽證（Visa on arrival）及網上電子簽證（eTA）亦計算在內。以香港為例，官方載列給予特區護照持有人免簽證或落地簽證待遇增至167個國家或地區，而該指數則指有170個，把須事先獲批電子簽證的澳洲、斯里蘭卡、柬埔寨，亦計算在內。

▼日本護照與香港護照更多免簽證地區▼

▼新加坡護照與香港護照更多免簽證地區▼

日星護照毋須簽證往往美國 港特區護照往俄羅斯免簽證

日本、新加坡與香港均是三地互相免簽證，前兩者往內地亦可免簽證，而港人往內地毋須護照只須回鄉證外，對比三地護照免簽地區，日本及新加坡比香港多出的免簽地區當中，有美國、越南、台灣、印度等，都是港人熱門旅行地方。

不過，亦有地區是香港獲享免簽證，而日本和新加坡並未觸及，如俄羅斯、貝寧等。

為特區護照持有人在出外公幹或旅遊時可享便利，須由港府向大使館及領事館提議，或由行政長官和其他高級官員拜訪政府官員和國會議員遊說，包括證明邊境管制完善、特區護照製作嚴謹等。

▼部分護照最新排名▼

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烏茲別克去年起准港特區護照免簽留7日

對上一次，區護照獲新地區免簽證安排，是於2019年12月，接獲烏茲別克斯坦共和國通知，特區護照持有人由2020年元旦起經國際機場入境及持有回程機票，可免簽證前往烏茲別克斯坦旅遊，最長可逗留七天。

另外，值得注意是，港府於去年12月10日宣布，即日起取消美國外交護照持有人免簽證訪港安排，以配合中央對美方採取反制措施。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼