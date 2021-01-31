BNO｜一文看清BNO出入境限制　有身份證無特區護照仍可暢通無阻

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-31 19:55

港府今日（31日）起不再承認英國國民（海外）護照（BNO護照），作為旅遊證件及身份證明。持BNO究竟能否辦理登機手續及出境？根據國泰航空向地勤人員的電郵通知，BNO持有人仍可用BNO辦理登機證；而入境處也明言，持有人須自行確定到訪的目的地或過境的國家或地區，是否接納BNO為有效旅行證件。換言之，持有人仍可用BNO購買機票及入境外國，港方並無禁止。

不過憑BNO出境則不能。縱使市民可持身份證經E道出境，但入禁區前的檢查閘口，今日已見保安員不接受憑BNO進入，必須出示特區護照或身份證。由於市民外出必須帶身份證，即使BNO持有人無特區護照，要進入禁區無難度。同樣，入境處對回港市民也沒有限定必須持有特區護照，但列明返港居民需向航空公司出示特區護照或身份證作證明，並無規定在外地不能以BNO辦理登機，而抵港後可憑身份證入境。不過要留意，國際慣例一般只檢視護照，除非是本港航空公司，外國航空公司是否認可香港身份證成疑。

↓1.31 BNO失出入境功能首日機場情況↓

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英國准許港人以BNO護照申請入籍英國，今日（31日）開始接受申請。中方反制，宣布不再承認BNO護照作為旅行證件，港府亦於今日起不再承認BNO作為身份證明。

機場保安閘口：持BNO不能進入禁區

反制措施今日實行，旅客過往可以使用機場離境大堂自助保安閘口，自助核查登機證及旅行證件，以便進入禁區辦理出境手續。但自助閘日今日已暫停運作，機管局發言人表示，為配合政府相關聲明，自助保安閘口正作出相應安排。

這意味市民不能持BNO進入禁區。記者今日在機場採訪也發現，檢查閘口的保安人員不接受憑BNO入閘，要求出示持區護照或永久性居民身份證。

機場自助保安閘口已經暫停使用，需改為人手檢查。（黃偉倫攝）

入境處：外國是否接受BNO 市民須自行確定

入境處發言人表示，特區政府不承認BNO作為有效旅行證件和身份證明。今日起BNO護照不能用於在香港出入境，相關香港居民可繼續以其特區護照或身份證辦理出入境手續。至於BNO持有人到訪的目的地或過境的國家或地區，是否接納BNO為有效旅行證件，市民須自行確定。

入境處表示，已就相關措施向香港國際機場航空公司委員會作出通知，當乘客登機返回香港時，航空公司需要求相關香港居民出示其特區護照或香港永久性居民身份證，以作證明。

就以上新措施，有市民向入境處「協助在外香港居民小組」（小組）查詢新措施實施後的相關登機安排，小組已按實際情況提供適切建議。至今，小組並未接獲港人未能登機回港的求助。

▼1月30日，港府「最後一天」承認BNO護照▼

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國泰：BNO不能用於出入境 但可辦理登機證

國泰航空及香港航空於網頁發出乘客通告，提醒往返香港的旅客，BNO不能用於在香港出入境，相關香港居民可繼續以其特區護照或身份證入境或離港；乘客登機前往香港時，航空公司須要求相關香港居民出示其特區護照或身份證以作證明；未持有其他有效旅行證件的非中國籍香港永久性居民可向入境處申領簽證身分書，以作國際旅行之用。

而根據《香港01》昨日取得國泰航空向地勤人員的電郵通知，指可用BNO辦理登機證，但同時需要提醒市民，不能用BNO出入境香港，旅客持有BNO護照，仍可用作經過安檢檢查，但出境時要用身份證。若旅客沒有攜帶身份證，則不能用e道出境，需要到人工櫃位，待入境處職員核實身份才可離境。