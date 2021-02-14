大坑火龍文化館爭取今年中秋節啟用　設VR、大坑火龍主題中西餐館

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-14 13:59

透過第四期「活化歷史建築夥伴計劃」，銅鑼灣大坑書館街12號將活化為大坑火龍文化館。 發展局局長黃偉綸今日（14日）發表網誌，稱項目正爭取在今年中秋節順利落成啟用，而項目將保留不少舊有元素，在活化後，建築物除了會有介紹大坑火龍的展覽廳外，亦設有以大坑火龍為主題的中西餐館，更會加入擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）元素，讓訪客透過不同方式接觸展品。

發展局推出第四期「活化歷史建築夥伴計劃」，大坑坊眾福利會成功獲邀把書館街 12 號活化為大坑火龍文化館。（發展局圖片）

保留外牆立面、鐵窗框和窗花

「大坑坊眾福利會」將把現址活化成大坑火龍文化館。大坑火龍文化館副主席羅詠詩指，活化工程會保留原有的出入口、建築物外牆立面、奠基石碑、由地下連接至天台的唐樓樓梯、原有鐵窗框和窗花、部分木地板等。

至於建築物後面的第一巷，將會增設正門出入口，旁邊也會增建一部升降機，以提供無障礙通道設施。另外，升降機的外牆會鋪設燈飾，於晚上合適的時間營造燈光效果，希望建築物能夠成為區內新文化地標。

書館街12號活化後，一樓及二樓設有以大坑火龍為主題的中西餐館，當中會提供客家菜。圖為一樓的構想圖。（發展局圖片）

設大坑火龍為主題的中西餐館

她又指，活化後，建築物地下一層將變成展覽廳，以介紹大坑火龍的歷史、起源、火龍紥作工藝和典故、舞火龍路線等，以及大坑作為傳統客家村落和該建築物本身的特色。

另外，大坑火龍與客家風俗有關，一樓及二樓設有以大坑火龍為主題的中西餐館，當中會提供客家菜，推廣客家飲食文化；二樓亦可提供教育和體驗工作坊，舉辦一系列文化課程，包括中國文學、國術及傳統中華文化講座，如介紹舞龍、舞獅、舞麒麟習俗，以展示書館街12號早期辦學的原意及大坑原客家村落武術的傳統。

活化過程中，書館街12號原有的出入口、唐樓樓梯、鐵窗框和窗花、部分木地板、奠基石碑等會保留下來。（發展局圖片）

設VR虛擬實境

羅詠詩表示，由於書館街12號的面積小，為盡量利用有限的空間來展示豐富的展覽內容，他們會加入現代科技的元素，例如擴增實境（AR）及虛擬實境（VR），讓訪客透過不同方式接觸展品，認識大坑火龍及該區文化和歷史。

另外，她希望積極推廣文化旅遊，把書館街12號和區內其他景點串連，如蓮花宮、虎豹別墅等，設計不同行程組合，以增加參觀和使用歷史建築的人流和活力。