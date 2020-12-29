主教山蓄水池｜鄭泳舜會晤黃偉綸　盼活化古蹟、開放作休憩用地

深水埗主教山配水庫近日進行拆卸工程期間，意外發現戰前興建、估計近百年歷史的巨型圓拱門羅馬式蓄水池，水務署煞停工程。 民建聯立法會議員鄭泳舜今日（29日）與發展局局長黃偉綸會面，跟進停工後續工作。他引述黃偉綸指，水務署已暫停有關工程，並承諾會盡快要求古物古蹟辦事處派員到現場視察，希望在明年首季可在古物諮詢委員會會議上討論，若委員會將該蓄水池鑑定為古蹟，會進行活化等工作。

鄭泳舜說，主教山蓄水池具有歷史價值，因香港向來是缺水的地方，認為蓄水池是香港水資源方面的文化遺產。他又指，深水埗一直缺乏休憩設施，希望當局未來可結合活化古蹟及休憩的元素，開放蓄水池作休憩用地供市民使用。

發現蓄水池的主教山關注組成員李蘭芬表示，第一眼看到蓄水池時大為驚嘆，不忍蓄水池被清拆，決定要保護蓄水池，於是組織街坊一同阻止當局的工程，她更擋在推土機前阻止工人施工，有年輕街坊則幫忙在網絡上廣傳蓄水池的情況。

工程師劉啟勁說，配水庫的拱橋式建築在香港非常罕見，當中並無任何鋼筋混凝土結構，相信採用該設計與當時的力學設計及技術有關。他指，配水庫是香港供水網絡系統的其中一環，其大小反映當年的人口數量及密度。