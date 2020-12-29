主教山蓄水池｜揭百年建築走漏眼之謎　朱凱廸憂「活化」衍後遺症

深水埗主教山羅馬式蓄水池近日隨着工程曝光，估計有約百年歷史，曾是九龍供水系統的一部份。 如此重要亦宏大的歷史建築，在香港並不常見。港府及古蹟辦經常為本港建築評估歷史價值，但為何偏偏「忽視」了主教山蓄水池？前立法會議員朱凱廸今日（29日）就拆解當中的原因。

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翻查水務署向深水埗區議會匯報有關主教山工程的文件，該處被稱為「深水埗食水減壓缸」，佔地約4,300平方米，直徑約47米，深約7米，建於1930年之前，但早已經停止使用。從附屬地圖所見，「減壓缸」是一個圓形地底建築，清拆後會回填泥土，連同附近地區變成一片約5,000平方米的平地。

皇后碼頭事件後政府清查古蹟 惟不包括地底建築

2006至2007年，政府清拆皇后碼頭事件，朱凱廸是保衛碼頭的一份子。他在facebook表示，其實當年事件之後，政府做了一次全港調查，將所有有條件評為古蹟的建築物都列了出來。

既然做了調查，為何今次主教山又「走漏眼」？朱凱廸指出，原來當年的調查整理出1,444建築，但不知為何沒有涵蓋地底建築，因此主教山蓄水池並沒有在調查之列，也沒有列入古蹟清單之中。

無列入古蹟清單 因此工程前無再做評估

由於蓄水池沒有列入清單，朱凱廸表示，政府在工程之前不會做「文物影響評估」，因此沒有在深水埗區議會上提及具有歷史價值。此外，由於拆卸工程開支少於3,000萬元，立法會財委會不須要立項審議，變相亦少了一個發現問題的機會。

非重大發展計劃亦不涉私人土地 料保留機會大

民協楊彧、何啟明等一眾深水埗區議員昨日爆出主教山蓄水池的相片，外界反應熱烈，泛民及建制人士均促請政府保留古蹟。朱凱廸指由於當地沒有發展計劃，又不涉及私人物業，預計可以保留的機會很大。

不過，朱凱廸提醒，近年社會很流行將古蹟「活化」，但如果政府為了有政績而斥巨資「活化」，周邊就無可避免受影響，有可能干預、破壞主教山獨特的平民社區設施，例如土炮的健身單雙槓。