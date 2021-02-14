安心出行下載量逾70萬　薛永恒：研加自動記錄功能　月底小巴實測

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-14 12:39

新冠肺炎疫情近日回落，政府擬初七（18日）放寬若干社交措施，不過市民需使用「安心出行」應用程式；即使未有安裝相關程式，亦需在進入部分場所時登記姓名、電話等資料。創新及科技局局長薛永恒今日（14日）於網誌表示，「安心出行」的最新下載量累計逾70萬，並正與大學研究為程式加入自動掃描功能，計劃於部分場地貼上藍牙傳送器，當用家的電話接收到信號，程式便會自動記錄出入該場所的資料，並儲存在電話內。他續指，港大團隊正於校內作模擬測試，資科辦本月底會在合適的場所，例如小巴，作實地運作測試。

▼2月4日，港府今起「強烈建議」進入政總的公務員使用安心出行▼

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薛永恒今日以「祝願新一年牛氣沖天 疫情消失 大家安心出行」為題發表網誌。他表示，若農曆新年後疫情無大逆轉，年初七起便會逐步放寬部分場所，屆時顧客進入食肆或相關場所前，要掃瞄「安心出行」二維碼（QR Code）；相關負責人亦會檢查客人掃瞄後的電話版面。他續指，程式的最新下載量超過70萬，有超過7萬個公私營場所，參與貼上二維碼，亦有不同商場提供優惠，鼓勵市民使用程式。

薛永恒呼籲市民使用「安心出行」程式。（薛永恒網誌圖片）

薛永恒稱，為方便市民，並改善用家體驗，資科辦正與浸會大學團隊，研究以感應位置變化速度和大數據分析，判斷用家是否已離開的士，以新增自動離開功能。另外，資科辦亦正與香港大學團隊，研究利用藍牙技術，為程式加入自動掃描功能，政府會選擇合適場所貼上藍牙傳送器，當用戶的電話接到信號後，程式會自動記錄出入該場所的資料，並儲存在電話內。他強調，藍牙設備只會自動發出信號，沒有收集信號功能，港大團隊正在校園內作模擬測試，確定技術穩定和有效後，資科辦本月底會在合適的場地，例如小巴，作實地運作測試。

▼牛年初一（12日）市民檢測▼

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薛永恒稱，使用「安心出行」不僅保障自己，更是保障身邊親友，及有機會接觸的同行人士。他強調，在保障個人私隱的同時，亦講求保障群體的健康，每個人都有社會責任和義務，出一分力抗疫，以助社會盡快重回正軌。