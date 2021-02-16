北大嶼山臨時醫院2月底起治療新冠肺炎患者　醫生可遙距診症

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-16 07:00

為治療新冠肺炎患者而建的臨時醫院——北大嶼山醫院感染控制中心，將於本月底啟用首階段。九龍西醫院聯網總行政經理（規劃及發展）曾子充表示，醫院增加了智能醫療科技元素，活動自如的病人可自行量度維生指數，醫生可遙距診症，醫療資訊系統能隨時顯示病人資訊。 醫管局高級行政經理（基本工程）翟榮邦說，花了120日完成臨時醫院項目。組裝模組以防鏽鐵、半石屎半鐵及全石屎製成，「用10年至20年都無問題。」醫管局未有計劃在新冠肺炎疫情後拆卸臨時醫院，不排除未來用作接收其他傳染病人。

4000工人分三更24小時興建

北大嶼山醫院感染控制中心共有6幢兩層高的病房大樓，當中五幢有24個負壓六人病房，一幢有16個負壓六人病房，一共可容納816名病人。兩層高的醫學大樓有實驗室，可直接為病人檢測，另有藥房、員工更衣室、儲物室及員工休息室等。

醫管局高級行政經理（基本工程）翟榮邦稱，逾4,000名工人花了120日完成此項目，他們在9月23日開工，1月21日峻工。「係救急扶危醫院，所以一定要快。」工人需分三更24小時工作，每更有千多人，工作8小時。

醫管局將於本月17日啟用實驗室及機器，26日啟用首48張病床，目標在3月31日將所有病床準備就緒，按疫情需要使用。

北大嶼山醫院感染控制中心臨時醫院內，醫護人員及醫療物資會由Clean Zone進入病房，而病人及已使用的醫療物資會由Dirty Zone進出病房。（張浩維攝）

醫護人員及病人由不同出入口進出病房

九龍西醫院聯網總行政經理（規劃及發展）曾子充表示，病房的設計理念為醫患分隔。醫護人員及醫療物資會由右邊Clean Zone（潔淨區）進入病房，而病人及已使用的醫療物資會由左邊Dirty Zone（感染區）進出病房，達致感染控制。每個病房均有兩個護士站，以便醫護監察病人。若病人的病情較嚴重，會獲安排住在鄰近護士站的病室。

一如亞博社區法療設施，臨時醫院亦增加了智能醫療科技元素，服務16至65歲的患者。活動自如、病情不嚴重的病人可到「智能身體檢查服務站」，自行量度血壓、脈搏、血含氧量及體溫。有關數據會自動轉入醫療資訊系統。醫護人員會Telehealth遙距溝通系統，為病人診症及保持聯絡。而每張床頭的顯示板，以及室外的病人資訊電子報告板能顯示病人資料，包括維生指數、藥物敏感、可否進食及落床等。

另外，建築信息模擬（BIM）技術能穿牆「透視」臨時醫院內的喉管狀況，工程人員一旦發現不妥可立即查看及維修。

建築信息模擬（BIM）技術能穿牆「透視」臨時醫院內的喉管狀況。（張浩維攝）

臨時醫院組件可用達20年

臨時醫院以模組單元組裝合成，翟榮邦表示，模組能分成三款，包括防鏽鐵、半石屎半鐵及全石屎，若每數年檢查一次，可以使用一段頗長的時間，「10年至20年都無問題。」他又稱，醫管局未有計劃在新冠肺炎疫情後拆卸臨時醫院，不排除未來用作接收其他傳染病人。