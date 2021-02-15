東鐵新信號系統疑再出事　消息：工程車發生逾10次「假衝燈」

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-15 19:11

東鐵線新信號系統投入服務逾一周，但不時發生問題，列車服務受阻。雖然在更換前夕，港鐵公布調查報告指，「入錯線」、「假衝燈」等問題已解決，但有消息指，有工程車仍發生「假衝燈」問題，次數隨時多逾10次。消息指，由於9卡列車運作情況不穩定，故港鐵擬盡量使用舊有的12卡列車。《香港01》正就此向港鐵查詢。

▼9卡列車通車情況▼

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在沙中線工程下，東鐵線將延伸過海，港鐵就此更換新信號系統，並將原有的12卡列車，改為9卡列車。新信號系統原訂去年9月投入服務，但《香港01》在其更換前夕率先揭先系統出現問題，或出現「入錯線」問題，港鐵遂延後更換，並設調查委員會徹查事件。之後《香港01》再報道，在試車期間，出現「假衝燈」問題，系統誤判列車衝燈，但實際上並未發生。

港鐵本月初公布調查報告，指由於新系統中的一個軟件程式出現缺陷，產生了比預期大很多的數據量，導致系統超負荷，引致了「入錯線」及「假衝燈」的問題。港鐵續指，已停用出現問題的程式，由於該程式只提供附加功能，停用後不影響運作，問題亦已解決。

▼新韓製9卡列車與原有日本製「千九」列車▼

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轉手動操作模式 系統會誤判距離

不過有消息人士向《香港01》透露，其實新系統投入服務後，仍有逾10次「假衝燈」事件，主要涉及工程車，未知載客期間是否有同類問題。消息人士指，即使新系統投入服務前已曾試車一段時間，但正式運作仍出現測試時未見過的各種問題，當列車轉至手動模式時，系統有可能誤判距離，例如原本與燈號距離100米，但顯示為300米。消息指，東鐵線須以手動模式操作不載客列車，例如乘客在車廂嘔吐後，列車回車廠都是手動操作；假如車長行駛期間不留神，只依從系統顯示，便可能不慎衝燈，幸暫時未有相類事故發生。

事實上，新系統自2月6日投入服務起，已接連發生事故，當日早上7時，上水站已先後出現兩次信號問題，一度引致「塞車」情況，多輛列車需排隊入站，港鐵指新系統投入服務初期，難免「出現需要磨合的情況」。不過之後接連數天，都多次出現問題令列車服務受阻，無論9卡列車，抑或12卡列車，都曾出現故障。

消息指，新系統改用初期由於運行不順暢，有傳港鐵曾考慮是否須轉回舊系統，不過情況之後有改善，未須要改動；另外，由於9卡列車較易運行不暢，會優先使用12卡列車。港鐵曾表示，12卡列車同時裝有新、舊兩款信號系統，在最極端情況下，可切換至舊系統營運。