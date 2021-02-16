檢測中心爆滿　地盤工、飲食界指員工難檢測　促設流動採樣站

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-16 11:26

政府近日要求部分行業須出示病毒檢測陰性證明方可上班，連日來多個檢測中心大排長龍。職工盟建築地盤職工總會理事長徐煒榤今早於電台節目表示，由於不少檢測中心爆滿，個別工人未趕及接受檢測，結果今日未能上班。 飲食業同樣須接受檢測才可上班，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，全港約有20萬名飲食業人士須接受檢測，檢測中心的人手和物流都較為緊張，冀政府可增設流動採樣車。 有份負責營運5間社區檢測中心的香港分子病理檢驗中心主任黃利寶表示，檢測中心從年三十至初六（11至17日）都預約爆滿，不少人趕於假期完結前接受檢測，結果即使實驗室仍有化驗能力，但因為未有足夠人手、資源採樣而局限檢測量，認為政府可增加流動檢測站。

年初四，大批市民趕檢測中心接受採樣

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徐煒榤在港台節目表示，不少年長工人不懂如何上網預約檢測，有人只能排隊輪候接受檢測，但最終檢測站爆滿，至今未滿受檢測。他續指，今日雖名為「試行」新措施，但不少地盤其實已提早執行，故有個別工人在未能出示陰性證明後，無法返回地盤。

徐煒榤又指，雖然在政府的措施下，工人出示工人註冊證便可免費接受檢測，但並非所有在地盤工作的人士都持有註冊證，例如「科文」等，因相關工種本身主要在辦公室工作，最終須自費檢測。

年初四農曆新年長假期最後一天，長洲人頭湧湧

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黃家和在同一節目亦表示，近日確診數字偏低，相信晚市可於初七重啟，不少飲食業從業員均趕於假期前接受檢測，但檢測站均大排長龍，預約名額又已爆滿，認為中心的人手和物流都較為緊張。他指，全港有20萬名餐飲業從業員，估計平均每日2萬人接受檢測。

雖然晚市未正式重啟，黃家和指，農曆新年市道暢旺，部分食肆更大排長龍，晚市亦有不少外賣，惟初一至初四的整體生意仍較過往跌三至四。

全港設有19間長期社區檢測中心，其中5間由香港分子病理檢驗中心負責營運。黃利寶表示，檢測中心近日爆滿，年三十至明日的預約名額早已爆滿，相信有不少食肆員工、地盤工人、教師等趕於假期結束前接受檢測。

黃利寶表示，現時一般檢測中心每日可為2,000人採樣，即使實驗室有更多化驗能力，但中心的人手、資源，並不足夠應付現時的採樣需求，之前政府推「粵康碼」時，每日亦只須為約千人採樣。

黃利寶續指，現時全港有19個檢測中心，每個中心每日可為2,000人採樣，檢測量並不低，部分較大的檢測中心在增加人手後，相信採樣量可增至3,000至4,000人，例如馬鞍山體育館的檢測中心，估計可為3,000多人檢測。不過他亦指，由於政府須設疫苗中心，部分運動場重開，難以再覓地方設檢測中心，建議政府增加流動採樣站。