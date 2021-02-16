增8宗確診　彩頤居89歲老伯染疫　同廈曾有老婦探親後確診

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-16 15:06

新冠肺炎疫情似有緩和趨勢，本港今日（16日）新增8宗新增個案，當中2宗是輸入個案，6宗本地個案中，有3宗屬於感染源頭不明個案。該3宗源頭不明個案，衞生防護中心昨天已經交代個案詳情，當時三人仍然是初步確診，今天已全部證實確診，其中一人是葵涌消防局消防隊目，住在元朗大生圍。 此外，牛頭角彩頤居A座今天亦新增一名確診患者，與其他個案有流行病學關連，該廈早前有病人曾到訪探親，未知兩宗個案是否相關。

葵涌消防局一名消防隊目今日證實確診，他住在元朗大生圍。（資料圖片）

今日是自爆發第四波疫情以來，近三個月以來首次不設疫情記者會，衞生署下午出稿交代疫情最新情況。

資料顯示，本港今日新增8宗個案，本地個案佔6宗，當中有3宗感染源頭不明。該3宗個案的詳情，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日已經交代。

確診消隊隊目住元朗大生圍

3宗源頭不明個案，分別是住在鑽石山鳳鑽苑的39歲家庭主婦（#10791）、葵涌石籬二邨石怡樓的8歲女童（#10794），以及53歲葵涌消防局消防隊目（#10793）。

最新資料顯示，該名確診的消隊隊目住在元朗大生圍。衞生防護中心昨日曾指，他在2月4日出現病徵後，曾自行食成藥及飲感冒茶，惟病徵持續，至2月14日到博愛醫院急症室求醫，之後確診。消防處今天回覆查詢時亦透露，涉事的葵涌消防局再多一名消防人員確診。

一名源頭不明感染個案，早前曾到彩頤居A座探親，該廈今天新增一宗個案。（房協圖片）

曾有患者到彩頤居探親 該處今增一個案

除此之外，本港今日亦多3宗個案與本地個案有流行病學關連。其中一名患者是89歲男子（#10795），居於牛頭角彩頤居A座，早於2月11日發病。

翻查資料，衞生防護中心昨日曾宣布，一名住在紅磡家維邨家廉樓的79歲婆婆確診（#10789）。患者並無病徵，但在2月11日（年三十）曾到彩頤居A座探親，時間與10795號病人的發病日期吻合，未知兩宗個案是否相關。當時歐家榮指該確診老婦並非拜年，「可能攞啲嘢畀佢。」

▼2月16日 地盤工人接受檢測情況▼

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增兩宗輸入個案

另外，本港今日新增2宗輸入個案，同樣由菲律賓抵港，她們分別居於灣仔香港灣仔帝盛酒店及葵涌香港荃灣帝盛酒店檢疫。