確診大廈食肆｜行蹤全覽　染疫消防隊目曾光顧元朗大快活、潮龍園

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-17 00:07

第四波疫情緩和，衞生署今日（16日）公布新增8宗確診個案，6宗為本地個案，當中3宗無源頭，包括一名53歲葵涌消防局消防隊目（編號：10793）。根據衞生防護中心晚上更新資料，該名消防隊目早於本月4日已經出現病徵，昨日初步確診，被列為今日的確診個案。他曾在傳染期內到訪過元朗食肆大快活和潮龍園。

消防隊目本月4日有病徵 飲感冒茶未改善

資料顯示，該名葵涌消防局消防隊目（編號：10793）居於元朗大生圍，早於本月4日便開始出現病徵。他曾在本月8日到訪元朗大橋街市；本月9日到過葵涌消防局；本月10日到過元朗宏豐大廈潮龍園；本月13日到過元朗日新大廈地下；及於本月14日到過元朗商業中心大快活。

衞生防護中心昨日在記者會透露，患者於本月4日出現上呼吸道病徵，自行食成藥及飲感冒茶但病徵持續，至於本月10日上午為最近上班日，前日（14日）求醫博愛醫院急症室後，轉送屯門醫院。中心又指，患者主要在葵涌消防局工作，曾短暫到青衣消防局及青衣南消防局待命。

居鳳鑽苑女患者曾光顧新港中心一風堂

至於第二宗無源頭個案，為一名39歲女患者（編號：10791），居於鑽石山鳳鑽苑，於本月9日出現病徵。根據衞生署資料，她曾於本月7日，到過海港城；再於同日到過新港中心 一風堂。另外，第三宗無源頭個案，為一名8歲女童（編號：10794），居於石籬二邨石怡樓，沒有病徵。



除此之外，三宗有關連個案中，一名89歲男子（編號：10795）居於牛頭角彩頤居A座，曾於本月10日，到訪過淘大商場，在翌日出現病徵。



翻查資料，衞生防護中心昨日公布，一名住在紅磡家維邨家廉樓的79歲婆婆確診（#10789），患者並無病徵，但在本月11日（年三十）曾到彩頤居A座探親，時間與10795號病人的發病日期吻合，未知兩宗個案是否相關。當時歐家榮指該確診老婦並非拜年，「可能攞啲嘢畀佢。」

↓近14日患者住所及行蹤↓

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▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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▼牛年初五（16日）市民檢測▼