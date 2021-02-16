葵涌消防局增一消防人員初步確診　曾參與2月4日碧街封區行動

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-16 22:52

衞生署今日（16日）公布新增8宗新冠肺炎確診個案，包括一名駐守葵涌消防局的53歲消防隊目（個案10793）。一名與他同隊的葵涌消防局消防人員也初步確診，現正在醫院接受治療和隔離，消防處指他曾於本月4日晚上參與油麻地碧街一帶封區行動。

葵涌消防局一名消防員初步確診，他曾於本月4日晚上參與油麻地碧街一帶封區行動。（消防處網頁圖片）

消防處：患者當晚穿着全套個人防護裝備

消防處表示，初步確診的葵涌消防局消防人員，與今天新增個案的53歲消防隊目屬同一隊，現於醫院接受治療和隔離。他於本月6日和12日在葵涌消防局當值，在13日早上休班後便未有上班。上述兩天當值期間，他並沒有到其他消防局待命。

該名消防人員曾於本月4日晚上參與油麻地碧街一帶指明「受限區域」的檢測行動，其間有穿着全套個人防護裝備。消防處已向衞生防護中心提供他近日的工作紀錄和值勤表等資料。

▼2月4日油麻地封區情況▼

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葵涌消防局70多名人要入住檢疫中心

消防處指確診的53歲消防隊目，本周日（14日）出現輕微咳嗽、發燒和頭痛等症狀，自行前往博愛醫院求醫，同日進行深喉唾液測試，當晚初步確診和送院治理。他於本月6日和9日在葵涌消防局當值，最後上班為10日；本月9日當值期間，他曾短暫到青衣消防局和青衣南消防局待命，其間一直逗留在消防車內，並沒有在消防局內走動。他未有參與過任何檢疫中心或封區檢測工作。

本月1日至14日，在葵涌消防局工作過的70多名消防處人員，均被列為密切接觸者和須檢疫，當中部分人已入住檢疫中心。