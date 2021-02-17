消委會｜6款氣炸鍋炸薯條可致癌物超標　德國寶億世家含安全隱憂

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-17 11:03

近年不少市民都愛用氣炸鍋煮食，消委會測試市面上12款氣炸鍋的電器安全及效能表現，認為「法國特福Tefal」FX202D（1,498元）及「Tastec」BYTT1898WHZ（1,198元）的整體表現不俗，前者通過所有安全測試項目，氣炸薯條表現較佳，後者氣炸春卷較出色。 消委會測試各樣本安全性，發現「Harrow」、「德國寶German Pool」及「億世家ecHome」溫度升幅過高，「普樂氏Proluxury」、「Harrow」及「Midea」絕緣距離不足。 至於氣炸釋出的丙烯酰胺，被國際癌症研究機構歸類為「可能令人類致癌」，消委會發現不同樣本氣炸後的薯條的丙烯酰胺含量可相差68倍，有6款超出歐盟基準水平，其中「伊瑪牌Imarflex」超標13倍。

最新一期《選擇》由藝人朱晨麗講解氣炸鍋原理。（《選擇》截圖）

消委會測試了市面12 款氣炸鍋，售價由298元至2,080元，額定功率由約1,000至1, 500瓦特，最高烹調溫度由200℃至250℃不等，最長烹調時間普遍為30及60 分鐘，只有「德國寶German Pool」聲稱可長達9小時59分鐘。

消委會測試12款氣炸鍋評分（由低至高）

+ 6 + 6 + 6

「法國特福」、「飛利浦」及「普樂氏」氣炸薯條表現較佳

消委會委託獨立實驗室進行效能測試，根據樣本說明書指示及代理商提供食譜，測試急凍薯條、雞膇及春卷的表現，並量度烹調時的中心溫度及耗電量。

測試發現，「法國特福Tefal」、「飛利浦 Philips」及「普樂氏Proluxury」表現較佳，氣炸後的薯條色澤呈淺黃色，口感不俗，獲4.5點評分或以上。

評審樣本氣炸4隻雞膇表現，經各樣本氣炸後雞膇的中心溫度均超過85℃或以上，其中5款「Recolte」、「普樂氏Proluxury」、「Denki」、「伊瑪牌Imarflex」及「億世家ecHome」表現較出色，能均勻地烹調，氣炸後的雞膇多肉汁而雞皮又香脆，獲5點的最高評分。

測試樣本氣炸10條春卷表現，而表現較出色的是「Tastec」、「Denki」、「伊瑪牌Imarflex」、「億世家ecHome」及「TSK」，獲5點高評分。

「普樂氏」、「Harrow」及「Midea」的部分絕緣距離不足

消委會參考國際安全標準IEC 60335-1及60335-2-9測試氣炸鍋的安全程度，發現「Harrow」內部電線的溫升超過標準上限。另外，「德國寶German Pool」及「億世家ecHome」的手柄量得的最高表面溫度升幅分別為65K及64K，稍高於標準上限60K。

而「普樂氏Proluxury」、「Harrow」及「Midea」的部分絕緣距離不足，量得的絕緣距離較標準要求的少約1 至2.5毫米不等。「飛利浦 Philips」的地線並非最遲拉緊。「TSK」產品上欠缺牌子名稱及產品型號，不符合法例要求。

消委會測試市面上12款氣炸鍋，發現氣炸薯條後釋出的丙烯酰胺含量相差68倍。（互聯網）

半數氣炸鍋氣炸薯條丙烯酰胺含量超歐盟基準水平

消委會測試薯條中的丙烯酰胺含量，發現薯條經各樣本氣炸後的丙烯酰胺含量由每公斤102至7038微克， 最高與最低相差68倍。6款樣本包括「普樂氏Proluxury」、「Denki」、「Midea」、「伊瑪牌Imarflex」、「億世家ecHome」及「TSK」的氣炸薯條的丙烯酰胺含量高於基準水平（500微克/公斤）。

「伊瑪牌Imarflex」的丙烯酰胺最高，含量高達7038微克/公斤，比基準水平高約13倍，可能由於該樣本食譜建議的烹調時間過長及溫度過高、烹調均勻度不足等原因，以致部分薯條炸至深啡色等。雖然「普樂氏Proluxury」氣炸薯條的色澤及口感非常好，但丙烯酰胺的含量卻高達每公斤1215微克，比基準水平高約1.4倍。