撰文： 陳錦洪 最後更新日期： 2021-02-13 07:00

新年換音響設備｜消委會藍牙喇叭﹑耳機﹑SoundBar評測｜一說起真無線耳機，可能有不少人都想起 Apple AirPods／AirPods Pro，其實消委會評測發現市面上有不少 CP 值頗高的選擇。同時，疫情影響多了留在家中煲 Netflix，自然想提升家中音響效果，而比較慳位又實用的 SoundBar 也是不少人的選擇，消委會發現一些價錢約三、四千元的款式，表現比約近九千元的更出色。即放大下圖了解消委會藍牙喇叭﹑耳機﹑SoundBar 的評測結果。

藍牙喇叭

市面上較常見的藍牙喇叭，價錢由 $200 元有找，到過 $3000 元都有，到底價格範圍這麼大應如何選擇呢？消委會在市面上找來 14 款藍牙喇叭做測試，發現評分最高的並非價格最貴那一款，如果大家送禮自用都可以參考以下測試結果。

👇👇消委會測試14款藍牙喇叭 Marshall三款喇叭皆有出色整體表現（以得分倒序排列）👇👇

+ 9 + 9 + 9

全無線耳機

AirPods 推出後，全無線耳機的需求大增，消委會測試多款 True Wireless 全無線藍牙耳機，包括Apple AirPods Pro、Sony、Samsung、Bose、小米、Huawei等23個品牌共33款 TWS 藍牙耳機。各樣本價錢由最平$150至$2500不等，結果發現原來不是定價愈貴，性能、音色就會愈好。

👇👇貴唔一定好聲、$149評分竟比$2499好？即睇33款全無線耳機售價、規格及評分👇👇

+ 95 + 95 + 95

👇👇消委會全無線藍牙耳機選購5大貼士👇👇

+ 3 + 3 + 3

SoundBar

消委會測試市面上多款 SoundBar，包括Sony、Samsung、Bose、Yamaha、Harman Kardon及JBL 5個品牌10個款式的家用SoundBar。各樣本的價錢由千元至萬多元不等，當中有兩款較貴的SoundBar表現不錯，但有一些價錢為約三、四千元的款式，表現比八、九千元的更出色。

👇👇不同品牌款式SoundBar各有優劣，其中一款四千多元的款式能媲美頂級款式！即睇10款SoundBar售價、規格及評分👇👇

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👇👇即睇消委會測試總結以及5個選購SoundBar貼士👇👇

+ 6 + 6 + 6

同場加映：消委會4G、5G手機／VPN／Wi-Fi Router等 7類數碼產品評測整理

消委會過去針對手機﹑Apps﹑VPN﹑Wi-Fi Router等進行評測，這類測試經常發現一些性價比高的產品和服務。由於數碼產品的功能日新月異，一般用家可能較難全面了解，消委會的測試好正可用來參考。以下將整理 7 個消委會的評測報告：

👇👇消委會實測30款5G手機詳細報告及評分👇👇

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