消委會｜便攜紫外線殺菌器表現兩極　$498韓國製抑病毒效能僅15%

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-17 11:13

新冠肺炎疫情持續，不少人都會使用便攜紫外線殺菌消毒器，為手機等個人物品消毒。 消委會測試了便攜紫外線（UVC）殺菌消毒器，發現雖然樣本的殺菌效能均達97%以上，但其抑制病毒感染力的效能則由大約15%至逾99.99%不等，表現極為懸殊。其中售價為$498的韓國製「essGee」，無論在殺菌率或抑制流感病毒效能，其表現都稍遜，而試驗病毒的活性平均只抑制了14.97％，在眾多樣本中表現最差。 消委會建議，只宜以便攜紫外線殺菌消毒器作輔助用途，不應過度依賴其殺菌消毒能力，相反使用一般的消毒方法會較全面及穩妥，例如用約75%的酒精或稀釋漂白水。

消委會測試了上述8款便攜紫外線（UVC）殺菌消毒器。（消委會圖片）

消委會測試了市面上8款便攜紫外線（UVC）殺菌消毒器，以評估其安全程度及殺菌消毒效能，當中分別4款是消毒盒和手持式消毒裝置，售價由220至1,480元。

消委會指，技術人員以金黃葡萄球菌、克雷伯氏肺炎菌、甲型流感病毒H1N1作試驗。他們將試驗細菌液及病毒懸液滴加在玻璃片上，然後將玻璃片置於消毒盒樣本內或手持式消毒裝置，並直接進行照射。

三款殺菌表現稍遜 低於聲稱殺菌效能



試驗結果顯示，4款樣本包括「inno3C」、「AMAZINGTHING」、「Lexuma」及「59S」，對付2種試驗細菌的平均殺滅率都達或超過99.9％，殺菌表現理想。至於「Prime Tech」的金黃葡萄球菌及克雷伯氏肺炎菌平均殺滅率，亦分別達或超過99.94％及99.69％，殺菌表現亦不俗 。

餘下3款樣本則包括「Hedonic 」、「Momax 」及「 essGee 」的殺菌表現則稍遜，對付2種試驗細菌的平均殺滅率由97.52％至98.93％，略低於其聲稱的殺菌效能。

▼8款樣本評分▼

+ 2 + 2 + 2

抑制病毒活性表現十分參差 有樣本效能僅約一成半

不過，消委會發現，樣本在抑制病毒活性的表現則十分參差。以甲型流感病毒H1N1作為試驗病毒，其中「essGee」抑制H1N1病毒效能平均只得14.97%。

至於2款手持式消毒裝置樣本，包括「59S」及「Prime Tech」，在消除流感病毒H1N1的感染力表現優異，其病毒感染性平均減少了超過99.99％。另有5款樣本抑制H1N1病毒感染力的平均效能介乎72.10%至98.85%。

消委會指出，縱然UVC具有殺菌消毒的能力，但在日常生活中，UVC消毒實際效能取決於多個因素。（消委會圖片）

4款輻照量屬高危害級別



至於產品的紫外線輻照量，消委會指6款都存在對人體產生傷害的風險，更有4款樣本屬高危害級別，當中包括「AMAZINGTHING」、「59S 」、「 Prime Tech 」及「Momax」，當皮膚及眼睛於短時間暴露在該等產品的紫外線下，有機會引致灼傷或損害。

消委會指出，縱然UVC具有殺菌消毒的能力，但在日常生活中，UVC消毒實際效能取決於多個因素。若表面粗糙、有細孔、甚至物件上的灰塵、油脂、皮膚皮屑等污染物，都會影響實際消毒效果。若使用不當或過度照射，都可能會對眼睛和皮膚造成傷害。