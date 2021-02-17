科興疫苗｜雖安全但有效率低　崔俊明：或須八成人接種才群體免疫

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-17 12:47

新冠肺炎疫苗顧問專家委員會昨日（16日）推薦政府使用科興疫苗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（17日）於電台節目表示，數據上未充份指科興疫苗合適長者，他們接種時所獲效益可能較低，但其副作用確實較少，相對較安全。他認為選擇疫苗是個人選擇，可從效益及安全之間衡量。 對於科興疫苗有效率僅50.66%，會否影響群體免疫，崔俊明認為，可能須增至全港八成人接種，才達到群體免疫。他又指，調查顯示港人未太願意接種疫苗，香港應再推廣教育相關知識。

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崔俊明於港台節目《千禧年代》表示，科興疫苗的副作用無可否認較少，其使用的滅活技術成熟，相較安全；然而整體有效率較低，長者接種後可能再打折扣。對於長者是否合適接種，他表示屬於個人選擇，須衡量有效率及安全性，不過其第三期研究，仍未招募足夠長者，原本計劃有1,260名長者參與，現時卻只有600多人。然而，他亦補充，安全性毋庸置疑，第一、二期的數據，已足夠確立疫苗安全。

崔俊明表示，接種疫苗屬於個人選擇，須衡量有效率及安全性。（資料圖片）

崔俊明又指，一般如要達到群體免疫，須要七成人口接種疫苗，但由於科興的有效率較低，可能須八成人口接種。他又稱，相較外國，港人接種疫苗的意欲較低，調查顯示僅約三分一人表明接種，不少人抱觀望態度。他認為，須再推廣教育接種疫苗。

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