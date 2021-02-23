社工劉家棟阻警驅散判監　上訴減刑得直　囚1年減至入獄8個月

撰文： 朱棨新 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-23 10:51

社工劉家棟涉前年7月27日「光復元朗」遊行後，阻礙驅散人群的警員推進。他在裁判法院被裁定阻差辦公罪成，遭判處監禁1年。他就定罪和判刑都提出上訴，指他當時作為社工，想避免示威者和警方衝突，其行為有合理辯解。高等法院法官早前聽取陳詞後，今(23日)裁定刑期上訴得直，減刑至入獄8個月，須即時服刑。

劉聞裁決表現平靜

上訢人劉家棟被控於2019年7月27日，在元朗安樂路與泰祥街交界附近，故意阻礙在正當執行職務的警員陳沛杰。劉去年6月被裁定罪成後，原不獲保釋等候上訴。高等法院約一星期後准他以10萬元保釋外出。劉今早聞裁決後神情平靜，又在犯人欄中舉起「五一手勢」

社工劉家棟阻差罪減刑上訴得直，由一年減至入獄8個月。(李慧娜攝)

社工劉家棟今早到庭情況及他被控阻差至上訴的經過。(詳看下圖)

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律師指劉與警交涉時態度謙卑

代表劉家棟的資深大律師彭耀鴻早前陳詞指，案中警員向前推進時，劉亦向後退，期間態度謙卑，懇求警員給予時間讓示威者離開。彭耀鴻指劉沒有阻止警員向前推進，僅構成不便。彭亦指，作為社工的劉想避免暴力衝突，因此其行為有合理辯解。

無嚴重阻警刑罰屬過重

彭耀鴻又指，劉未有嚴重阻礙警員，本案判刑屬過重，認為可判罰款或社會服務令。

代表律政司的助理刑事檢控專員蕭啟業回應指，案發時有逾百人集結，破壞社會安寧，警方有責任驅散和拘捕示威者。惟劉想拖慢或阻撓警方推進，客觀上其行為亦阻礙警方。蕭啟業又指，劉的行為屬嚴重阻撓警員，因此判囚一年沒有錯誤。

案件編號：HCMA137/2020