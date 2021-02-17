新界西堆填區擴建面積縮一半　鄉事質疑鋪路建焚化爐：200%反對

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-02-17 13:31

政府本月上旬發表《香港資源循環藍圖2035》，當中提到若能於2035年或之前提供足夠「轉廢為能設施」，會考慮縮減新界西堆填區原來約200公頃的擴建佔地，曾有報道指政府擬在屯門稔灣，即堆填區旁建焚化爐，惟環境局長黃錦星當時指會適時公布詳情。惟環境局提交予立法會的文件顯示，政府未公布「轉廢為能設施詳情」，就擬把新界西堆填區的擴建範圍減半至100公頃，令堆填廢物的面積同樣減約半，但仍可提供約7600萬立方米的堆填容量。

區議員與鄉事代表均表示政府未有透露興建焚化爐的計劃，龍鼓灘村原居民村代表劉威平更對政府擬建焚化爐「百分之二百反對」，斥政府虧欠屯門。

位於屯門的新界西堆填區預計在2026年飽和，政府原設計擴建200公頃，但最新決定縮減一半。環境局在文件中指，縮減規模的原因，是考慮到政府正積極規劃發展更多「轉廢為能/轉廢為材」的設施，但未有提及為焚化爐或其餘廢物處理技術。縮減擴建面積後，用以堆填廢物的面積會由原來設計的約180公頃減至約94公頃，但會採用「深碗型」設計，讓擴建部分可容納7600萬立方米的垃圾，應付未來短中期需要。

環境局指，若獲立法會財委會撥款，將在2022年年底展開工程計劃，期望在2026年開始接收廢物。

龍鼓灘村長劉威平曾直接問及環境局官員是否將在屯門建焚化爐，惟指官員支吾以對，沒有正面回應。（鄭子峰攝／資料圖片）

有報道早前指，政府擬在擴建的堆填區旁建焚化爐，惟當區區議員盧俊宇和附近龍鼓灘村的村代表劉威平都向《香港01》表示，不確認政府將在稔灣建焚化爐。劉威平表示，早前環境局曾與屯門鄉事委員會見面，他在會上有直接問及相關焚化爐的計劃，但沒得到正面回應。

劉指，現時堆填區範圍少了一半，「如果唔係焚化爐點解要縮一半？肯定係焚化爐！」他更稱若政府計劃在堆填區旁建焚化爐，「龍鼓灘村百分之二百反對」。他指，多年前曾與政府高官就屯門廢物處理設施問題多次見面，曾建議在該處建隧道通往藍地，以減輕經過村內道路的車流，惟最後不了了之，認為政府把厭惡性的設施都放到屯門，是對屯門有虧欠。

文件指，截至2020年年底，新界西堆填區餘下堆填容量約為1350萬立方米。是次擴建工程，會先沿稔灣路旁興建一道30米高的綠化土堤，再於土堤後方向下挖掘和堆填，並會在周邊加設100米闊綠化帶。

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