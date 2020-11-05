七旬夫婦大埔回收發泡膠箱遭投訴阻街　食環執法400膠箱掉堆填區

今年74歲的陳伯，在人來人往的翠屏街市推着一輛手推車，上面載滿一條條以膠帶扎好的發泡膠箱。他與七旬妻子一日可以收集400多個發泡膠箱，兩人將膠箱疊好、紮起，等待夜晚9時有貨車前來回收。不過近日有街坊投訴發泡膠箱阻街，有食環職員便於上兩星期到場清走膠箱，變相將大量發泡膠箱掉到堆填區，夫婦亦「白做一天」。 關注問題的藝術家程展緯認為，阻街問題固然要受監管，但亦希望街坊體諒回收過程。他早前向食環署提出在翠屏街市設立「實驗區」，讓拾荒者在一定範圍內收集發泡膠箱，同時亦須確保街道整潔，至今反應正面，他感謝食環署及環保署對實驗區持開放應度。

陳伯與72歲的妻子在大埔翠屏街市一帶從事回收工作10多年，主要回收5間菜檔的發泡膠及紙皮。（黃文軒攝）

陳伯與72歲的妻子在翠屏街市一帶從事回收工作10多年，主要回收5間菜檔的發泡膠及紙皮。近月，有街坊投訴發泡膠箱及紙皮阻街，及影響環境衛生。陳太說，有食環職員上星期突然到場，清走所有他們收來的約400多個發泡膠箱。她感到極度無奈，「白做了一整天。」

陳太稱，她與丈夫每天工作十多小時，朝7晚9，一天下來可收集至少400多個發泡膠箱，「如果我哋唔做，發泡膠全部送去堆填區就唔好啦，好浪費。」陳伯亦表示，回收得來的發泡膠箱，會由貨車重新送回內地的蔬菜供應商，膠箱會被重用作盛載蔬菜，直至破損得無法使用，便會送到內地回收。

藝術家向食環署提街市設「實驗區」 反應正面

一直關注清潔工權益的藝術家程展緯指，明白市民對環境衛生的憂慮，但認為同時亦應考慮街市回收發泡膠的重要性，「如果所有事情都從合法性去思考，有人阻街便去投訴，那所有事情便無法變得更好，也終止了問題的討論。」

程展緯指，若沒有人做回收工作，每天將400多個發泡膠箱丟掉，必然加重堆填區負荷，亦不是理想做法。他早前向食環署提出在翠屏街市設立「實驗區」，讓拾荒者在一定範圍內收集發泡膠箱，同時亦須確保街道整潔，至今食環署反應正面。記者今日到場觀察，看見有食環職員四處巡邏，而發泡膠箱全部被整齊疊起，地上沒有積水，路上亦有足夠空間讓行人走動。

不過程展緯亦強調，阻街問題需要受監管，但亦希望街坊體諒回收過程，「投訴太方便，令好多關係都破裂。如果我哋有空間，可否就問題一起討論更多？」